عوامل يجب مراقبتها هذا الأسبوع لإحتمال تأثيرها على سوق العملات المشفرة

حقق سوق العملات المشفرة مكاسب ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية أعلى مستوى له في ستة أسابيع.

فيما يلي عوامل من المحتمل أن يكون لها تأثير على سوق الكريبتو هذا الأسبوع:

1. بيانات التضخم ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

تتجه كل الأنظار نحو بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع، ويعد هذا المؤشر مهم نظرا لأنه يعد المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم.

قد تؤثر هذه البيانات على قرار البنك بخفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر.

2. التغيرات السياسية في الولايات المتحدة

يمكن أن يكون للتغيير الكبير في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع تنحي “جو بايدن” تأثير كبير على الأسواق في هذا الأسبوع المليء بالأحداث الاقتصادية.

3. مؤشر S&P Global ومؤشر المشتريات

من المقرر صدور القراءات الأولية لمؤشر S&P Global التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات لشهر يوليو يوم الأربعاء.

توفر هذه التقارير نظرة عامة على ظروف العمل في قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة.

4. تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي

سيصدر يوم الخميس التقرير السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024، والذي يوفر نظرة أولية على التغير في الناتج المحلي الإجمالي.

تشير التقديرات إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارعت إلى 2٪ في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.4٪ في الربع الأول.

قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تأخير توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

5. تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي

التقرير الرئيسي لهذا الأسبوع هو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الجمعة.

يعكس هذا التقرير متوسط مبلغ الأموال التي ينفقها المستهلكون شهريا، وهو مقياس رئيسي للتضخم لصانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إن تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي واستمرار اتجاه الانكماش سيعزز احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

6. مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان

يوم الجمعة، سيتم أيضا إصدار مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر يوليو وتقارير توقعات التضخم الاستهلاكي، والتي ستوفر رؤى إضافية حول التضخم على المدى الطويل.

جميعها عوامل قد تؤثر بطريقة أو بأخرى على سوق العملات الرقمية المشفرة ومن الممكن أن تساهم في ارتفاع سعر البيتكوين كما من الممكن أن يكون تأثيرها سلبي .

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