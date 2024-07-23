زيادة ربحية تعدين البيتكوين (BTC): مالأسباب!

شهدت ربحية تعدين البيتكوين (BTC) ارتفاع ملحوظ، مما وفر الراحة التي طالما احتاجها المعدنون.

أوضح محلل العملات المشفرة “علي مارتينيز” في تغريدة له أن عمال التعدين سيعودون لتحقيق أرباح مجددا.

وأشار “مارتينيز” إلى أن متوسط تكلفة تعدين البيتكوين يبلغ حاليا 69,510 دولار، ومع اقتراب سعر البيتكوين من 67,000 دولار، فإن المعدنين سيشعرون ببعض الارتياح.

تتعدد العوامل التي قد تكون ساهمت في زيادة ربحية تعدين البيتكوين.

أولا، أسهمت الزيادة الأخيرة في سعر البيتكوين بشكل كبير في تحسين ربحية عمال التعدين.

تُظهر البيانات أن عمال التعدين يمكنهم تحقيق هوامش ربح أفضل عندما يصل سعر البيتكوين إلى مستوى متوسط تكلفة التعدين.

العامل الثاني المهم هو التعديلات في صعوبة الشبكة.

تقوم شبكة البيتكوين بشكل دوري بضبط صعوبة التعدين لضمان استقرار معدل إنتاج الكتل.

هذه التعديلات، التي تحدث عادة بعد حدث الانقسام، جعلت عملية التعدين أكثر سهولة.

نتيجة لذلك، يستفيد المعدنون بزيادة فرصهم في تعدين كتل جديدة بكفاءة أكبر.

لقد واجه المعدنون في السابق تحديات كبيرة مثل ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات السوق.

ولكن السيناريو الحالي يُظهر أن عمال التعدين يمكنهم الآن العمل في ظروف سوقية أكثر ملاءمة.

هذا التطور الكبير في ربحية التعدين يشير أيضا إلى توجه صعودي لسعر البيتكوين.

تحركات سعر البيتكوين وتوجهات السوق:

اعتبارا من وقت نشر هذه المقالة، يتم تداول البيتكوين بحوالي 66,657 دولار، مسجلا انخفاض بنسبة 1.06% خلال 24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، ارتفعت البيتكوين بنسبة 4.68% خلال الأيام السبعة الماضية، مما يُظهر اتجاه تصاعدي قوي.

يُعتبر الانخفاض الطفيف في السعر بمثابة تصحيح طبيعي للسوق بعد التحركات الصعودية الأخيرة.

إلى جانب ذلك، شهد حجم تداول البيتكوين زيادة بنسبة 44.95% خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 44.67 مليار دولار.

يُشير هذا النشاط المتزايد إلى اهتمام متنامي من المستثمرين، ويعكس الثقة في سعر البيتكوين.

في المجمل، تُعد زيادة ربحية تعدين البيتكوين تطور إيجابي في سوق العملات المشفرة، مما يوفر دعم إضافي لسعر البيتكوين ويعزز من ثقة المستثمرين في المستقبل.

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