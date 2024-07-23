منصة "Gate.io" تعلق خدماتها للمستخدمين اليابانيين بسبب المتطلبات التنظيمية

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Gate.io، التي تتخذ من جزر كايمان مقرا لها، عن تعليق تقديم خدماتها للعملاء اليابانيين بدءا من 22 يوليو، تماشيا مع اللوائح القانونية الصادرة عن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA).

وبينما تساعد العملاء الحاليين على نقل أصولهم إلى منصات تتوافق مع القوانين اليابانية، ستتوقف المنصة عن تسجيل حسابات جديدة.

الامتثال التنظيمي:

تتخذ Gate.io خطوات لضمان أن يتمكن المستخدمون المتأثرون من تحويل أموالهم بسهولة إلى منصات أخرى تتبع القواعد اليابانية.

في إطار هذا التحول، ستقدم البورصة مساعدة شاملة للمستخدمين، كما ستزيل جميع المحتويات باللغة اليابانية من موقعها الإلكتروني كجزء من إجراءات الامتثال.

يعكس تعليق خدمات Gate.io المتطلبات التنظيمية الصارمة في اليابان لتبادل العملات المشفرة، والتي تشمل تسجيل هيئة الخدمات المالية (FSA) والامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML).

يوضح هذا القرار التزام Gate.io بالامتثال لهذه اللوائح وتجنب العواقب القانونية المحتملة.

تشمل مبادرات Gate.io إزالة الموارد باللغة اليابانية من موقعها الإلكتروني وتوفير تحديثات مستمرة لمساعدة العملاء على الترحيل.

تظهر هذه التدابير التحديات التي تواجهها منصات التداول متعددة الجنسيات في الامتثال للقواعد المحلية.

ويُظهر قرار الشركة تصميم قوي على الالتزام باللوائح المالية الصارمة في اليابان.

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