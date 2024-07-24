استقرار سعر البيتكوين عند مستوى 66 ألف دولار تزامنا مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم

في اليوم الذي كانت فيه كل الأنظار متجهة نحو عملة الايثيريوم بسبب إطلاق العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية التي تتبع سعر عملة الإيثيريوم، انخفض سعر البيتكوين من أكثر من 67,000 دولار إلى أقل من 66,000 دولار قبل أن يتعافى مجددا إلى مستواه الحالي فوق 66 ألف دولار.

شهدت العملات الرقمية البديلة الكبرى والمتوسطة تراجع ملحوظ، حيث انخفض سعر كل من عملة Avalanche وFET بشكل أكبر، بينما حققت PEPE وMKR أكبر المكاسب.

استقرار سعر البيتكوين فوق مستوى 66 ألف دولار:

اتجهت أكبر العملات الرقمية البيتكوين جنوبا صباح يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض سعر العملة إلى أدنى مستوى له خلال عدة أيام، مسجلا أقل من 63,500 دولار.

بعدها، شهدت الأسعار انتعاشا في الساعات التالية، خاصة يوم السبت، حيث ارتفع سعر البيتكوين قليلا فوق 67,000 دولار.

رغم أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تكون أقل تقلبا، إلا أن هذا لم يكن الحال بسبب التطورات السياسية الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أعلن “جو بايدن” انسحابه من سباق الانتخابات 2024، مما أدى إلى انخفاض فوري في سعر البيتكوين بقيمة 2000 دولار يوم الأحد.

بعدها، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من ثلاثة آلاف دولار بحلول يوم الاثنين ليصل إلى ذروة 6 أسابيع عند 68,400 دولار.

لم تستطع عملة البيتكوين الحفاظ على هذا التقدم، وانخفض سعر العملة إلى 66,000 دولار أمس.

تلا ذلك المزيد من التقلبات عند إطلاق صناديق ETF الايثيريوم، حيث تمكنت الدببة من السيطرة في النهاية.

دفع ذلك سعر البيتكوين إلى أقل من 65,600 دولار قبل ساعات، لكن عملة البيتكوين تمكنت من استعادة بعض الخسائر وهي تتداول الآن أعلى من مستوى 66,000 دولار.

جاءت هذه الانخفاضات مع تدفقات خارجة بلغت حوالي 80 مليون دولار من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، مما أدى إلى كسر خط 12 يوم الإيجابي من التدفقات الواردة.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.3 تريليون دولار على coingecko، بينما ظلت هيمنتها على العملات البديلة عند 51.7%.

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