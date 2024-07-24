استمرار تحركات عملات البيتكوين من منصة Mt.Gox: التفاصيل هنا

لا تزال تحركات البيتكوين المرتبطة بالوصي القائم على إعادة تأهيل شركة العملات المشفرة المنهارة Mt.Gox مستمرة.

حيث قامت المحفظة المرتبطة بهذا الكيان بنقل ما قيمته 2.47 مليار دولار من عملات البيتكوين (BTC) إلى عنوان غير معروف.

تحركات محفظة Mt.Gox

وفقا لبيانات منصة استخبارات “Arkham”، تم نقل 32,371 بيتكوين إلى عنوان غير مسمى في حوالي الساعة 04:46 صباحا بالتوقيت العالمي.

كانت قيمة المخزون في البداية 2.47 مليار دولار، إلا أن انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 1٪ تقريبا خلال 24 ساعة الماضية أدى إلى تراجع قيمتها قليلا.

خلال الأسبوعين الماضيين، قام الوصي Mt.Gox بتحويل البيتكوين إلى منصات التداول المشاركة في خطة توزيع الدائنين، والتي تشمل كيانات وشركات كبيرة مثل Kraken وBitstamp.

تلقت Kraken الأموال اللازمة لبدء توزيعها على الدائنين، بينما لا تزال Bitstamp تشارك في العملية.

في 16 يوليو، أبلغت Kraken الأطراف المتضررة بأنها تلقت ما قيمته 3.1 مليار دولار من البيتكوين والبيتكوين كاش (BCH) من وصي Mt.Gox، وأنها ستبدأ عملية التوزيع في غضون سبعة إلى 14 يوم.

في 23 يوليو، أكد دائنو Mt.Gox أن Kraken بدأت عمليات التوزيع كما وعدت.

من ناحية أخرى، لا تزال Bitstamp تتلقى الأصول لتوزيعها على الدائنين.

حتى الآن، قام وصي Mt.Gox بنقل ما قيمته أكثر من 657 مليون دولار من بيتكوين إلى عناوين مرتبطة بـ Bitstamp، منها 156 مليون دولار تم نقلها أمس.

وأفاد Arkham بأن 335 مليون دولار من الأموال التي تم نقلها هذا الصباح سيتم توزيعها على عناوين Bitstamp.

وأكدت الشركة أنها ستبدأ في سداد الدائنين بعد وقت قصير من استلام إجمالي الأصول.

اقرأ أيضا:

استقرار سعر البيتكوين عند مستوى 66 ألف دولار تزامنا مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم

شركة Mt.Gox تثير جنون السوق بسحب بيتكوين بقيمة 3.2 مليار دولار في ظرف ساعتين