بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم: إليكم حجم التداول الاجمالي لليوم الأول

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم في يومها الأول من التداول نجاح باهر، حيث تجاوز حجم التداول الإجمالي لهذه الصناديق مليار دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بعملة الايثيريوم.

تصدّر صندوق الايثيريوم ETF (ETHA) التابع لشركة BlackRock هذه الانطلاقة، محققا تدفقات بلغت 265 مليون دولار، ما يعزز مكانة الشركة ويؤكد ثقة المستثمرين في إدارتها وإمكانات الايثيريوم كأصل استثماري.

بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة Bitwise Asset Management، من خلال صندوق Bitwise Ether ETF (ETHW)، دخول قوي إلى السوق بتدفقات تجاوزت 200 مليون دولار.

يُظهر هذا الأداء الاستراتيجية الفعالة للشركة والاهتمام المتزايد باستثمارات العملات المشفرة المتنوعة.

تشير هذه البداية الواعدة لصناديق الاستثمار المتداولة إلى مستقبل مشرق لمديري الأصول.

على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها صناديق ETF الايثيريوم الجديدة، واجهت Grayscale تحديات ملموسة.

حيث قامت الشركة بتحويل مليار دولار إلى Grayscale Ethereum mini-Trust لتوفير رأس المال الأولي قبل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة.

بعد ذلك، شهد صندوق عمليات سحب كبيرة، مما أثر على أدائها العام.

تشير هذه التدفقات الخارجة إلى تحول المستثمرين نحو صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة، مما يعكس تغير ديناميكيات السوق.

وتُعَد هذه التحركات تكرار للاتجاهات التي لوحظت عند إطلاق ETF البيتكوين في وقت سابق من هذا العام، ما يدل على الحاجة إلى تعديلات استراتيجية من قبل Grayscale للحفاظ على مكانتها في ظل المنافسة المتزايدة.

بشكل عام، يمكن القول أن صناديق ETF الايثيريوم حققت إنجاز كبير في يوم التداول الأول، مع حجم إجمالي قدره مليار دولار.

يُمثل هذا الرقم 23% من حجم التداول الذي سجلته صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية عند إطلاقها.

وأبرز “إريك بالتشوناس”، محلل “بلومبرغ”، هذا الإنجاز مشيرا إلى الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالمنتجات الاستثمارية القائمة على الايثيريوم.

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