منصة تبادل العملات المشفرة Bybit تستهدف المتداولين المؤسسات بميزتين جديدتين

كشفت منصة تداول العملات الرقمية Bybit، ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، عن مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز السيولة وتسهيل المعاملات واسعة النطاق في سوق العملات المشفرة.

في يوم الأربعاء، قدمت المنصة برنامج مطابقة السيولة للأسواق الفورية وعمولات صفرية للتداول الشامل.

أعلنت الشركة عن إطلاق برنامج Spot Liquidity Pairing، المصمم لربط صانعي السوق بالمشاريع التي تسعى إلى تحسين السيولة، وهي مشكلة مستمرة في سوق العملات المشفرة.

وكجزء من هذا البرنامج، ستسلط Bybit الضوء على مزودي السيولة المتميزين في قائمة توصياتها للمشاريع.

في شهر يوليو، تم تكريم سبعة من صانعي السوق في هذه الفئة، بما في ذلك “Amber Group” و”Auros” و”CyantArb” و”DWF Labs” و”Flow Traders” و”Pulsar Trading” و”Raven”.

صرح “يوجين تشيونغ”، رئيس قسم المؤسسات في Bybit، قائلا:

يعد برنامج اقتران السيولة الفورية جزء من جهود Bybit المستمرة لتعزيز بيئة تجارية قوية وتسهيل نمو النظام البيئي للأصول الرقمية. من خلال ربط صانعي السوق ذوي الجودة بالمشاريع الواعدة، تهدف Bybit إلى تعزيز السيولة وتوفير تجربة تداول سلسة لمستخدميها.

Bybit هي ثاني أكبر منصة تداول فورية للعملات المشفرة من حيث الحجم، ولا يتفوق عليها سوى منصة بينانس.

وفقا لأحدث تقرير، فقد زاد حجم التداول على منصة Bybit في يونيو بنسبة تزيد عن 350٪ على أساس سنوي.

وفي إعلان منفصل، قدمت Bybit ميزة التداول الجماعي بدون رسوم.

يتيح هذا العرض الجديد للمستخدمين تنفيذ معاملات أصول واسعة النطاق في صفقة واحدة، مما قد يؤدي إلى تقليل انزلاق الأسعار وتبسيط عمليات التداول.

هذا وقدمت المنصة مؤخرا لعملائها في الأرجنتين بطاقة دفع جديدة تم إصدارها بالتعاون مع Mastercard.

ويأتي هذا التوسع مع وصول الشركة إلى 30 مليون مستخدم، بإضافة 10 مليون في حوالي سبعة أشهر.

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