سوق العملات المشفرة يفقد ما يقارب 100 مليار دولار خلال ساعات

شهد سعر البيتكوين انخفاض حاد خلال 12 ساعة الماضية، حيث تراجع سعر البيتكوين أولا من 67,000 دولار إلى 65,500 دولار، قبل أن يتراجع مرة أخرى ليصل إلى أقل من 64,000 دولار، وهو أدنى مستوى سعري للبيتكوين هذا الأسبوع.

كما شهدت العملات الرقمية البديلة انخفاضات كبيرة، بما في ذلك خسائر ملموسة في أسعار كل من:

ETH، وDOGE، وTON، وAVAX، وLINK، والعديد من العملات الرقمية البديلة الأخرى.

تراجع سعر البيتكوين إلى أقل من 65 ألف دولار:

منذ نهاية الأسبوع الماضي المتقلبة عندما تراجع سعر البيتكوين إلى 63,000 دولار، سجلت العملة مكاسب مدهشة، حيث تجاوز سعر العملة 68,400 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر بعد انسحاب الرئيس “جو بايدن” من السباق الانتخابي لعام 2024.

ورغم التقلبات المستمرة، بقيت عملة البيتكوين في معظم الأحيان فوق مستوى 67,000 دولار دون محاولة جادة للوصول إلى مستوى 70,000 دولار المطلوب.

حاليا، يتم تداول البيتكوين بأكثر من 64,000 دولار، ولكن قيمته السوقية انخفضت إلى أقل من 1.270 تريليون دولار.

ومع ذلك، تظل هيمنة البيتكوين على العملات الرقمية البديلة أعلى قليلا من 52٪.

بينما وبالنسبة للقيمة السوقية الاجمالية لسوق الكريبتو فتقدر بـ2.41 تريليون دولار أي أنها انخفضت بأكثر من 100 مليار دلار عما كانت عليه قبل ساعات.

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