شركة “Grayscale” تتصدر قائمة المؤسسات الرائدة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للإيثيريوم

تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) من بين الأدوات الاستثمارية المفضلة التي تتيح للمستثمرين التعرض للإيثيريوم دون الحاجة لامتلاك الأصل بشكل مباشر.

وقد برزت شركة Grayscale كشركة رائدة في هذا المجال بفضل مجموعة من منتجاتها الاستثمارية المبتكرة.

يعد Grayscale Ethereum Trust (ETHE) أحد أبرز اللاعبين في ساحة صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم.

على عكس معظم صناديق الاستثمار المشتركة أو المتداولة، فإن ETHE غير مسجلة بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940 بل تعمل خارج إطاره التنظيمي.

يعزز Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) من مكانة Grayscale، إذ يُكمل دور ETHE.

بينما تهيمن ETHE على السوق، يهدف ETH إلى جذب المستثمرين من خلال هيكل رسوم مخفض للأشهر الستة الأولى أو حتى يصل صافي الأصول المدارة إلى 2 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يحتل Grayscale Ethereum Mini Trust المركز الثاني بامتلاك 310,308 ETH، مما يعزز من هيمنة Grayscale على السوق.

تحتل شركة BlackRock، الرائدة في مجال الاستثمار، المركز الثالث بصندوقها ETHA ETF الذي يمتلك 79,699 ETH، مما يشير إلى وجودها القوي في سوق صناديق الإيثيريوم المتداولة.

يمتلك صندوق ETHW ETF الخاص بشركة Bitwise ما مقداره 71,556 ETH، ليحتل بذلك المركز الرابع.

وتشتهر Bitwise بنهجها الشامل في استثمارات العملات المشفرة.

أما صندوق Fidelity’s FETH ETF فيحتل المرتبة الخامسة بامتلاك 41,550 ETH، مما يبرز اهتمام المؤسسات المالية التقليدية المتزايد بمجال العملات المشفرة.

يأتي صندوق ETHV ETF الخاص بشركة VanEck في المركز السادس بامتلاك 8,055 ETH.

وتشمل الصناديق الأخرى البارزة في القائمة صندوق EZET ETF التابع لشركة Franklin Templeton، وصندوق QETH ETF التابع لشركة Invesco، وصندوق CETH ETF التابع لشركة 21Shares.

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