الرئيس التنفيذي لشركة كاردانو: يتوقع ما سيركز عليه الجيل القادم من مشاريع البلوكشين

ألقى “تشارلز هوسكينسون”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردانو (ADA)، خطاب بارز في مهرجان “Blockchain Rio 2024″، حيث تحدث عن مستقبل مشاريع البلوكشين.

بدأ “هوسكينسون” حديثه بإشارة طريفة إلى تخلصه من لحيته المشهور بها، وأكد على أهمية التذكير بالشباب والطاقة قبل التعمق في موضوعه.

ركز “هوسكينسون” في خطابه على أن الهوية والخصوصية وقابلية التشغيل البيني ستكون الركائز الأساسية للجيل القادم من شبكات البلوكشين، مشيرا إلى شبكة “Midnight” كنموذج لهذه الرؤية.

وأعرب عن أمله في رؤية تبني واسع لهذا النهج الجديد في مجال البلوكشين.

لتوضيح أهمية هذه المفاهيم، عاد “هوسكينسون” إلى بداية البيتكوين المتواضعة، مسلطا الضوء على دورها في تحقيق الخصوصية والشفافية في نقل القيمة على مستوى عالمي.

وعبّر عن دهشته من التقدم الكبير الذي حققته الصناعة منذ ذلك الحين.

أشار “هوسكينسون” إلى أن جميع مشاريع العملات المشفرة في بدايتها كانت تمول ذاتيا، لكن مع تدفق الأموال، بدأ الرواد في هذا المجال في بناء حلول أكبر مثل العقود الذكية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، مما أدى إلى ازدهار منصات العملات المشفرة سهلة الاستخدام.

ومع الجيل الثالث من العملات المشفرة، لم تقتصر الابتكارات على البرمجة فقط، بل توسعت لتشمل تقنية البلوكشين وقابلية التشغيل البيني، مما أدى إلى ظهور الحوكمة والحاجة إلى الهوية على الشبكة.

وأكد “هوسكينسون” أن الجيل الرابع من البلوكشين سيكون المرحلة النهائية في صناعة البلوكشين، متوقعا دخول فضاء البلوكشين 16 تريليون دولار.

وأشار إلى أن الهوية ستكون عنصر حاسم، حيث ستعتمد الدول والشركات على البلوكشين.

ورغم أن البيانات الوصفية تحمل الهوية على الأنظمة القديمة، توفر شبكات البلوكشين شفافية يمكن أن تهدد الهوية، مما يجعل الخصوصية ضرورة ملحة.

اختتم “هوسكينسون” حديثه بالتأكيد على أن الخصوصية على البلوكشين ما زالت غير موجودة بشكل كامل، وأن المنصات القادمة ستنتبه لهذه النقطة وتعمل على حلها بشكل مثالي.

اقرأ أيضا:

شركة “Grayscale” تتصدر قائمة المؤسسات الرائدة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للإيثيريوم

شركة Riot تستحوذ على “Block Mining” وتعزز من قدرات تعدين البيتكوين خاصتها!

