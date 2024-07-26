تبني العملات المشفرة المؤسساتي يحقق قفزة كبيرة خاصة مع تبني صناديق الاستثمار في الإيثيريوم

بعد فترة من التراجع، شهدت العملات المشفرة انتعاش ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، ما دفع المؤسسات المالية التقليدية (TradFi) إلى التخطيط للاستفادة من هذا الصعود.

الموافقة السريعة وغير المتوقعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للايثيريوم أدت إلى موجة جديدة من التبني المؤسساتي للأصول الرقمية.

وقد تضاعف تأثير هذا التبني بفضل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركات كبيرة مثل Grayscale وBlackRock.

ساهم التفاؤل المتجدد في تعزيز التدفقات الاستثمارية بين المؤسسات وقطاع العملات الرقمية.

على سبيل المثال، يقوم “BNY Mellon” بتوسيع فريقه للأصول الرقمية، وتخطط “State Street” لتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة، بينما يعتزم “Franklin Templeton” إطلاق صندوق عملات مشفرة جديد.

شهد تدفق رأس المال الاستثماري انخفاض من 14.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض سنوي بلغ 83%.

ومع ذلك، أظهرت العملات المشفرة علامات تعافي في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري بنسبة 40% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

هذا وفي الربع الأول من عام 2024، شهد تمويل مشاريع التمويل التقليدية CeFi انخفاضا بنسبة 58% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

ورغم ذلك، استمرت المشاريع في تلقي التمويل، مع التركيز على إدارة الأصول الرقمية، التداول، السيولة، المدفوعات، والحفظ.

تتوجه رؤوس الأموال الاستثمارية نحو مشاريع تدمج البيئة المالية المشفرة مع الأطر التقليدية.

على سبيل المثال، اجتذبت “ClearToken” جولة تمويل أولية بقيمة 10 مليون دولار، و”Securitize” جمعت 47 مليون دولار لتطوير منصة متوافقة مع القواعد التنظيمية للأصول الرقمية.

خلاصة القول:

يمثل الضوء الأخضر لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة تعزيز لشرعية العملات الرقمية المشفرة، مما يوفر فرصة قد لا تتكرر.

يساهم هذا التبني في سد الفجوة بين العملات المشفرة والنظام المالي التقليدي، مما يساعد في بناء الثقة وتوسيع نطاق الاستخدام.

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