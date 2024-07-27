استثمار مبلغ 6.6 مليون دولار في صندوق ETF البيتكوين ضمن نظام التقاعد في ولاية ميشيغان الأمريكية

استثمر نظام التقاعد في ميشيغان في صندوق “ARK 21Shares Bitcoin ETF” بمبلغ 6.6 مليون دولار، ليصبح هذا ثاني استثمار مؤكد لصندوق التقاعد في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية.

تعكس هذه الاستثمارات الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية بين المستثمرين المؤسسات التقليديين.

أصبحت ولاية ميشيغان أحدث صندوق تقاعدي يختبر التعرض لعملة البيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

يدير نظام التقاعد في ميشيغان أكثر من 143.9 مليون دولار من أصول صندوق التقاعد لموظفي الولاية.

تضمنت عملية الشراء الأخيرة 110,000 سهم من صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب كشف مجلس الاستثمار في ولاية “ويسكونسن” في مايو عن حصص في iShares Bitcoin” Trust” و”Grayscale Bitcoin Trust” التابعين لشركة “BlackRock”، حيث بلغت قيمة الحصص 99 مليون دولار و63 مليون دولار على التوالي.

تُقدّم الإيداعات 13-F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد حوالي 45 يوم من نهاية كل ربع سنة.

قد لا تعكس هذه الإيداعات المواقف الحالية، لكنها تقدم لمحة عن أنماط الاستثمار المؤسساتي.

ساهم مستثمرو التجزئة بمبلغ 32 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين التي تم إنشاؤها حديثا في الأشهر الستة الماضية.

غالبا ما تتبع المؤسسات، مثل صندوق التقاعد في ميشيغان، استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مما يساعد على تقليل التقلبات العالية لعملة البيتكوين.

وقد أكدت شخصيات بارزة في الصناعة أن تقلبات أسعار البيتكوين يمكن التحكم فيها من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

أعلن عمدة مدينة جيرسي عن خطط لاستثمار صناديق التقاعد المحلية في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

وعلى الرغم من عدم ذكر التفاصيل والجداول الزمنية، فإن هذا البيان يعكس التبني المتزايد للعملات المشفرة بين المستثمرين المؤسسات.

يُعد استثمار نظام التقاعد في ميشيغان في ARK 21Shares Bitcoin ETF خطوة مهمة نحو قبول أوسع للعملات المشفرة.

قد تُمهد هذه الخطوة الطريق لمزيد من الاستثمارات المؤسساتية في صناعة العملات المشفرة، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين الاستقرار والاعتماد على نطاق أوسع.

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