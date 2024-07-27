شركة “فرانكلين تمبلتون” و”SBI” تتعاونان لإطلاق صندوق ETF البيتكوين في اليابان

أعلنت شركة “فرانكلين تمبلتون” و”SBI Holdings” عن تعاونهما الاستراتيجي لتأسيس شركة لإدارة الأصول الرقمية في اليابان.

يهدف هذا المشروع المشترك إلى التحضير للحصول على الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في البيتكوين والعملات المشفرة في البلاد.

ستمتلك “SBI Holdings” حصة قدرها 51% في المشروع، بينما ستحتفظ “فرانكلين تمبلتون” بالحصة المتبقية البالغة 49%.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “فرانكلين تمبلتون” تدير أصول تقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار، مما يجعلها سابع أكبر مدير للأصول في العالم.

بالرغم من أن “فرانكلين تمبلتون” تركز تقليديا على الأسهم والسندات، إلا أنها وسعت أنشطتها مؤخرا لتشمل الأصول الرقمية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية.

وعلى الرغم من أن اليابان لم توافق بعد على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، إلا أن الشركة الجديدة تستعد لإطلاق منتجات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة بمجرد حصولها على الموافقة من وكالة الخدمات المالية.

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