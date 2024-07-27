كاردانو تقترب من تنفيذ ترقية “Chang”: التفاصيل هنا

اقتربت شبكة كاردانو من تحقيق نظام بيئي لامركزي بالكامل للبلوكشين، وذلك بعد الإصدار الأخير لبرنامج التحقق من صحة العقدة الرئيسية.

يمثل هذا الإنجاز خطوة حاسمة في عملية التطوير النهائي المطلوبة لتنفيذ ترقية “Chang” المنتظرة بفارغ الصبر.

أصدر فريق تطوير كاردانو الإصدار Node 9.1.0 من برنامج عقدة التحقق في 25 يوليو.

هذه الترقية، التي تأتي بعد الإصدار السابق 9.0 الصادر في 8 يوليو، تعمل على تجهيز الشبكة لترقية “Chang”.

كخطوة أولى، يتعين على مشغلي مجمع الحصص ترقية برنامج عقدة التحقق إلى الإصدار الأحدث.

بعد ذلك، ستخضع سلسلة الكتل لعملية الانقسام الصلب لـ Chang، مما يؤدي إلى دخول الشبكة في عصر فولتير للحوكمة اللامركزية.

حاليا، كاردانو في مرحلة “باشو”.

لتنفيذ الانقسام الكلي، يجب أن يصوت 70% من المدققين على الترقية إلى البرنامج الجديد.

عملية الترقية تسير بسرعة، حيث قام 13% من المدققين بتثبيت العقدة الجديدة حتى الآن.

بالإضافة إلى بعض إصلاحات الأخطاء والتحسينات، يتطلب الإصدار 9.1.0 استخدام ملف Conway Genesis على الشبكة الرئيسية، مما يسهل الانتقال إلى شوكة Chang.

من المقرر أن تعزز شوكة Chang الصلبة، المخطط تنفيذها في النصف الأول من عام 2024، البنية التحتية وقدرات شبكة كاردانو بشكل كبير.

تهدف شوكة Chang إلى تحقيق حوكمة لا مركزية بالكامل لشبكة كاردانو.

بمجرد اكتمال التحول، ستنتقل إدارة الشبكة من شركة تطوير كاردانو IOG إلى أفراد المجتمع.

سيتم تقديم الممثلين المندوبين (DReps)، الذين سيصوت لهم حاملو عملة كاردانو.

سيقوم هؤلاء الممثلون بصياغة دستور كاردانو، الذي سيصبح القانون الحاكم الرئيسي للشبكة.

بعد صياغة الدستور والموافقة عليه، ستستمر DReps في اقتراح تغييرات على الشبكة وفقا لهذا الدستور.

اقرأ أيضا:

إعلان إطلاق الموسم الأول من الايردروب للعملة الرقمية TAKA

شركة “فرانكلين تمبلتون” و”SBI” تتعاونان لإطلاق صندوق ETF البيتكوين في اليابان