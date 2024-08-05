بعد تراجع سوق العملات الرقمية المشفرة: ثلاث نقاط مهمة يجب متابعتها هذا الأسبوع!

شهد سوق العملات المشفرة انخفاض حاد، حيث تراجعت قيمته الإجمالية إلى أقل من 2 تريليون دولار في انهيار ضخم يعد الأشد منذ أكثر من عام.

تأثرت أيضا أسواق الأسهم الآسيوية صباح يوم الاثنين بتراجع أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، مما أضاف مزيدا من الضغط على الأسواق المالية العالمية.

في رسالة بتاريخ 5 أغسطس، أشار “القبيسي” إلى أن الأسواق تتداول وكأن الركود قد حل بالفعل.

التقويم الاقتصادي للفترة من 5 إلى 9 أغسطس:

يتضمن هذا الأسبوع عدة إصدارات اقتصادية هامة.

يوم الاثنين، سيصدر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي لشهر يوليو (S&P)، الذي يقدم نظرة عامة على أوضاع الأعمال في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.

كما سيتم نشر تقرير خدمات ISM، الذي يقدم مؤشرات اقتصادية بناء على استطلاعات المتخصصين في إدارة التوريد، والتي غالبا ما تكون مؤشرات مبكرة على التغيرات الاقتصادية الأوسع.

هذا وستصدر يوم الخميس بيانات مطالبات البطالة الأولية، التي توفر نظرة حول وضع التوظيف وسوق العمل في الولايات المتحدة، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

رغم ذلك، من غير المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث الاقتصادية بشكل كبير على الأسواق المالية، حيث تعاني الأسواق بالفعل من تراجع كبير.

في سياق آخر، أعلنت شركة أمازون الأسبوع الماضي عن نتائج مبيعات أقل من المتوقع، وأشارت إلى أنها تتوقع ضعفا في طلب المستهلكين خلال الربع الثالث.

علق “براين أولسافسكي”، المدير المالي لشركة أمازون، قائلا:

هناك العديد من الأحداث التي تشغل انتباه الناس حاليا، بدءا من المؤتمرات السياسية والانتخابات وصولا إلى الألعاب الأولمبية.

وقد زاد هذا من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، حيث نشرت مجلة “فوربس” خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الاقتصاد يمر بتباطؤ واضح، مع احتمال كبير لحدوث ركود قريبا.

خسائر ضخمة في أسواق العملات المشفرة:

خسر سوق العملات المشفرة حوالي 280 مليار دولار خلال 12 ساعة الماضية، مع تسجيل انخفاض يومي بنحو 13%.

أدى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية إلى 1.94 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

تراجعت الأصول الرقمية بأكثر من 20٪ خلال الأسبوع الماضي، مع تحول المعنويات إلى التشاؤم.

تصدرت عملة البيتكوين هذه الخسائر بانخفاضها إلى أقل من 50,000 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية صباح الاثنين، مسجلة انخفاض بنسبة 13٪ خلال 24 ساعة الماضية، وهو أكبر وأسرع انخفاض لها منذ أكثر من عام.

كما شهدت عملة الايثيريوم تراجع أكبر، حيث انخفضت بنسبة 21٪ خلال اليوم إلى 2,200 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير.

العملات البديلة لم تكن في مأمن من هذا الانهيار، حيث يظهر السوق بحرا من اللون الأحمر هذا الصباح مع تسجيل معظمها لخسائر بنسب مزدوجة، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها العملات الرقمية في عام 2024 تقريبا وذلك في ظرف يومين فقط.

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