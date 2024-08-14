ارتفاع نشاط التداول على منصات التداول اللامركزي: ماهو السبب؟

شهدت منصات التداول اللامركزية (DEX) ارتفاع ملحوظ في النشاط.

يمكن القول أن السبب المباشر لذلك هو سعي المستثمرين الأفراد للوصول المبكر إلى العملات الرقمية الجديدة.

يُلاحظ أن هذه المنصات ما زالت تُقيّم بأقل من قيمتها الحقيقية، رغم وصول أحجام التداول إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقا للباحث “كونال جويل” من شركة “Messari”، فإن منصات التداول المركزية (CEX) غالبا ما تقوم بإدراج الرموز الرقمية في وقت متأخر، مما يعزز من أهمية منصات التداول اللامركزي (DEX) التي توفر فرصة أفضل لمستثمري التجزئة لشراء الرموز الرقمية الجديدة عند إدراجها لأول مرة.

أعرب “جويل” في منشور له على منصة X بتاريخ 13 أغسطس عن أن منصات التداول المركزية أصبحت مكان مليئ برأس المال الاستثماري، وأن المستثمرين الأفراد سيتعلمون في النهاية كيفية التوقف عن المشاركة في هذه الديناميكية.

تحسينات وتطورات متوقعة لمنصات DEX

أكد “جويل” أيضا أن هناك العديد من المزايا التي تجعل DEX تتفوق على نظيراتها المركزية، بما في ذلك تجربة مستخدم محسنة من حيث السرعة والتكلفة، بالإضافة إلى تكامل وموثوقية أفضل للمحافظ الرقمية.

وأشار إلى أن هذه المنصات لا تتعرض للتوقف عن العمل خلال فترات اضطرابات السوق، على عكس منصات التداول المركزية مثل كوين بيس التي قد تعاني من انقطاع الخدمة خلال فترات ذروة التداول.

رغم ذلك، فإن تقييم الرموز الرقمية لـ DEX لم يعكس بعد هذه المزايا، حيث تراجعت قيم العديد منها إلى مستويات منخفضة بسبب السوق الهابطة.

ولكن “جويل” يتوقع أن هذا الوضع قد يتغير، مشيرا إلى أن الاحتفاظ بالقيمة المستخرجة من التعدين القابل للاستخراج (MEV) قد يمنح هذه المنصات إيرادات إضافية.

كما يجري تطوير نماذج رمزية جديدة لتوزيع التدفقات النقدية بشكل أفضل، بالإضافة إلى التكامل المحتمل لميزات مثل التداول الدائم، مما قد يدعم مستقبل هذه المنصات بشكل أكبر.

واختتم “جويل” توقعاته بالقول إن جميع الأصول ستتم ترميزها على منصات DEX في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه المنصات تعتبر البديل المالي الأساسي وربما الأكثر نجاح في مجال العملات المشفرة.

تشير بيانات “DeFiLama” إلى أن حجم التداول اليومي على منصات DEX يبلغ حاليا حوالي 5.25 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن متوسط الأحجام اليومية في عام 2023 الذي كان يبلغ حوالي 2 مليار دولار.

أما من حيث الحصة السوقية، فإن DEX تستحوذ حاليا على حوالي 21٪ من سوق تبادل العملات المشفرة مقارنة بمنصات التداول المركزية.

تعتبر Uniswap أكبر منصة لتداول DEX، حيث تبلغ أحجام التداول اليومية عليها 1.48 مليار دولار، بحصة سوقية تبلغ 28٪.

تليها PancakeSwap بحجم تداول يومي يبلغ حوالي 600 مليون دولار وحصة سوقية تبلغ 11.6٪.

اقرأ أيضا:

كوين بيس تستأنف خدمات العملات المشفرة في هاواي بعد توقف لمدة 7 سنوات

اقتراب سعر البيتكوين من مستوى 61 ألف دولار وارتفاع عملة TON بنسبة 10%

