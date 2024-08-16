مشروع "Arbitrum DAO" يوافق على اقتراح تعزيز فائدة ARB وتحسين الأمان من خلال آلية التحصيص

وافقت Arbitrum DAO مؤخرا على اقتراح يهدف إلى تعزيز فائدة ARB وتحسين أمان الحوكمة في النظام.

شهدت عملية التصويت عبر الشبكة مشاركة أكثر من 25,000 مشارك، حيث حصل الاقتراح على تأييد بنسبة 91%.

تعزيز فائدة ARB من خلال آلية التحصيص:

يسمح الاقتراح الجديد لحاملي العملات الرقمية ARB بالمشاركة في الحوكمة عبر تفويض عملاتهم الرقمية، مما يمكنهم من الحصول على رمز رقمي جديد يُعرف بـ stARB.

هذا الرمز يمثل حصتهم في النظام ويوفر مزايا مثل المكافآت المركبة تلقائيا، وإعادة التخصيص، والتكامل مع تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

المبادرة تستخدم نظام الرموز المميزة السائلة من Tally، المصمم لدعم عمليات الحوكمة وجمع الرسوم داخل Arbitrum.

يستهدف الاقتراح معالجة الأداء الضعيف الحالي للعملة الرقمية ARB، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى مشكلات في هيكل الحوكمة.

حاليا، أقل من 1% من عملات ARB تشارك بنشاط في النظام البيئي، وقد شهدت نسبة المشاركة في التصويت انخفاضا منذ إنشاء DAO.

كما تهدف آلية التحصيص الجديدة إلى تقليل مخاطر الهجمات التي تستهدف الحوكمة.

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