سعر البيتكوين يواصل مسيرته نحو 60 ألف دولار مع تألق بعض العملات البديلة

يواصل سعر البيتكوين تعافيه بثبات من التراجع الأخير، حيث يركز المستثمرون الآن على تجاوز مستوى مقاومة حاسم.

ومع ذلك، تشهد بعض العملات البديلة انتعاش ملحوظ، حيث تميز بعضها بأداء استثنائي.

لنستعرض تفاصيل ذلك في ما يلي:

شهدت عملة البيتكوين انتعاش شبه كامل على شكل حرف V على المنحنى البياني حيث ارتفعت من أدنى مستوياتها التي سجلتها عند حوالي 56 ألف دولار قبل يومين.

نجح المستثمرون في رفع سعر البيتكوين نحو 60 ألف دولار، حيث يبلغ السعر 59,200 دولار.

ومع ذلك، شهد السعر تراجع طفيف بعد ذلك، واستقر عند مستوى يزيد قليلا عن 59 ألف دولار صباح اليوم السبت.

ومن الجدير بالذكر أن معنويات السوق تراجعت خلال نفس الفترة.

وفقا لمؤشر الخوف والطمع المشهور في سوق العملات المشفرة، يعاني السوق حاليا من حالة الخوف الشديد، حيث انخفض المؤشر إلى قيمة 25 مقارنة بقيمة 27 في اليوم السابق.

أداء العملات الرقمية البديلة:

شهدت الأسواق الرقمية أداء متباينا، حيث سجلت العديد من العملات الرقمية الرئيسية تراجع ملحوظ.

تشمل العملات التي تعرضت للتراجع SHIB وDOGE وADA وSOL وXRP وLINK وBNB وETH، وغيرها.

ومع ذلك، هناك بعض العملات التي حققت مكاسب كبيرة خلال 24 ساعة الماضية.

على سبيل المثال، ارتفع سعر عملة Helium (HNT) بنسبة 5%، في حين شهدت عملات مشتقات منصات اللامركزية dYdX (DYDX) ارتفاع بنسبة 4%.

كما سجلت AAVE أيضا مكاسب بنسبة 3.3%.

على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال السوق في حالة من عدم اليقين.

أدت المعركة المستمرة بين البائعين والمشترين إلى تصفية مراكز تداول بقيمة 111 مليون دولار، منها 70 مليون دولار تخص المتداولين على المراكز الطويلة والباقي للمتداولين أصحاب المراكز القصيرة.

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