شركة “فرانكلين تمبلتون” تسعى لإطلاق صندوق استثماري جديد يركز على الايثيريوم والبيتكوين

قدمت شركة “فرانكلين تمبلتون”، المؤسسة الرائدة في إدارة الأصول على مستوى وول ستريت، طلبا لإنشاء صندوق استثماري متداول جديد (ETF) يركز على العملات المشفرة، وتحديدا يركز على عملة الإيثيريوم والبيتكوين.

يهدف الصندوق المقترح، الذي يحمل اسم” Franklin Crypto Index ETF”، إلى توفير وسيلة للمستثمرين لتداول هذه العملات الرقمية البارزة باستخدام مؤشر “EZPZ”.

يأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في سوق البيتكوين المتنامي، ويعكس الاهتمام المتزايد الذي تظهره المؤسسات تجاه الأصول الرقمية.

تصاعد الطلب على الأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة:

يشهد الاهتمام المؤسساتي بأصول العملات المشفرة نموا ملحوظ، ويظهر ذلك من خلال طلب “فرانكلين تمبلتون” لإنشاء صندوق “Franklin Crypto Index ETF” الجديد.

يهدف هذا الصندوق إلى تتبع مجموعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك تلك المدرجة في مؤشر الأصول الرقمية المؤسسية CF.

من خلال هذا الهيكل، سيتمكن المستثمرون من الحصول على تعرض مدروس لسوق العملات المشفرة، مع مراعاة تقليل بعض المخاطر المحتملة.

مع تزايد المنافسة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، يسعى مديرون ماليون آخرون، مثل “Grayscale” و”VanEck”، إلى الحصول على الموافقة على منتجات مشابهة.

كما أن مؤسسة “Hashdex” قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على الموافقة على صندوق Nasdaq Crypto Index ETF، مما يزيد من حدة التنافس في السوق.

يتيح تركيز “فرانكلين تمبلتون” على تقديم خيار استثماري متنوع إمكانية جذب شريحة أوسع من المستثمرين.

هذا واختارت “فرانكلين تمبلتون” منصة “كوين بيس”، الرائدة في خدمات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لتكون الأمين الحافظ لصندوقها المتداول.

يُعد هذا التعاون مهم لضمان التخزين الآمن للأصول الرقمية، وهو جانب يحظى بأهمية بالغة في سوق استثمارات العملات المشفرة المتزايدة.

إن اختيار كوين بيس لهذا الدور يعزز من الثقة في تقديم حلول آمنة وموثوقة للشركات والمستثمرين المهتمين بسوق العملات المشفرة.

يعكس التعاون مع “كوين بيس” التزام “فرانكلين تمبلتون” بتقديم خيارات استثمار آمنة وموثوقة، مما قد يزيد من ثقة المستثمرين الذين يشغلهم أمان ممتلكاتهم الرقمية.

ومع استمرار توسع سوق العملات المشفرة، من المتوقع أن تلعب مثل هذه الشراكات دور محوري في تعزيز الاستثمارات المؤسساتية في هذا القطاع.

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