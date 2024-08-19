الأنظار تتجه نحو خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي: نقاط مهمة يجب مراقبتها هذا الأسبوع!

أظهرت أسواق الأسهم مؤشرات على التعافي، بينما لا تزال أسواق العملات المشفرة تواجه تحديات كبيرة ومستويات عالية من المقاومة.

من المتوقع أن تزداد التقلبات في الأسواق مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ومحضر اجتماعها، إلى جانب تقارير البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع.

الأحداث الاقتصادية بين 19 و23 أغسطس:

يبدأ الأسبوع الاقتصادي الهام باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، حيث ستتم مناقشة محضر اجتماع شهر يوليو وقرارات السياسة النقدية.

سيقدم هذا الاجتماع نظرة معمقة على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ويتضمن تحليلا لمواقف أعضاء اللجنة تجاه السياسة النقدية الحالية والمستقبلية.

كما سيتناول الاجتماع رؤى حول الوضع الاقتصادي والاتجاهات المتوقعة.

يوم الخميس، ستصدر تقارير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدماتي لشهر أغسطس.

ستوفر هذه التقارير معلومات حول ظروف العمل في قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، مما يعكس الحالة الاقتصادية العامة للبلاد.

تعتبر هذه التقارير أدوات مهمة لصناع السياسات، إذ تُستخدم كمؤشرات للتوجهات المستقبلية في الاقتصاد.

ختام الأسبوع سيشهد خطاب آخر من الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، حيث سيتحدث الرئيس جيروم باول في ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية، وهي منتدى عالمي سنوي يجمع محافظي البنوك المركزية وخبراء السياسات والأكاديميين في “وايومنغ”.

من المتوقع أن يحدد خطابه معالم الطريق لخفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر ومدى احتمالية استمرار هذا الانخفاض في الأشهر المقبلة.

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التضخم يتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بينما يظل الإنفاق الاستهلاكي قويا، ومستويات البطالة مستقرة.

في مذكرة موجهة للعملاء يوم الجمعة، أشار “مايكل جابن”، رئيس قسم الاقتصاد في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، إلى أن البيانات الأخيرة تتماشى مع توقعات الهبوط.

حاليا، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 1.3٪ خلال اليوم لتصل إلى 2.17 تريليون دولار، على الرغم من بقائها ضمن النطاق المستقر منذ ارتفاعها مجددا فوق 2 تريليون دولار بعد الانهيار الكبير في وقت سابق من هذا الشهر.

لم تتمكن عملة البيتكوين من الثبات فوق مستوى 60,000 دولار، حيث تراجعت إلى حوالي 58,700 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية صباح يوم الاثنين.

من جهة أخرى، حققت عملة الايثيريوم أداء أفضل قليلا، حيث ارتفعت بشكل طفيف لتتداول عند 2,552 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

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