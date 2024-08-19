أكبر شركة تعدين بيتكوين في وول ستريت تواجه تراجع في أسعار أسهمها رغم زيادة الإنتاج

شهدت صناعة تعدين البيتكوين (BTC) انخفاض طفيف في الربحية خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق، وذلك وفقا لتقرير حديث أصدره بنك الاستثمار “جيفريز”.

وأشار التقرير إلى أن تراجع سعر البيتكوين كان العامل الرئيسي الذي أثر سلبا على هوامش ربح شركات التعدين.

نتيجة لذلك، قرر البنك الاستثماري تخفيض السعر المستهدف لسهم أكبر شركة تعدين بيتكوين في وول ستريت، وهي “Marathon Digital Holdings” (رمز سهم الشركة في بورصة ناسداك: MARA)، بأكثر من 20%.

سجلت العملة المشفرة البيتكوين انخفاض بأكثر من 6% خلال شهر يوليو، بينما حافظ معدل تجزئة الشبكة الذي يعكس القوة الحسابية المخصصة للتعدين على استقراره النسبي.

أدى هذا المزيج من العوامل إلى زيادة الضغط على عمليات التعدين، رغم تزايد حصة الشركات المدرجة في الولايات المتحدة من الإنتاج.

أشار محللو “جيفريز” إلى أن شركات التعدين المتداولة علنا قد وسعت إنتاجها الجماعي، حيث استحوذت على 21.1% من إجمالي إنتاج البيتكوين في يوليو، مقارنة بنسبة 20.7% في يونيو.

يُعزى هذا النمو إلى قدرة هذه الشركات على إضافة سعة جديدة بوتيرة أسرع من معدل توسع الشبكة الكلي.

تصدرت “Marathon Digital Holdings” هذا القطاع بزيادة ملحوظة في الإنتاج، حيث قامت بتعدين 692 عملة بيتكوين في يوليو، بزيادة 17% على أساس شهري.

وتواصل الشركة قيادة الصناعة من حيث سعة التجزئة المثبتة.

كما شهدت “Riot Platforms” زيادة كبيرة في إنتاجها بنسبة 45%، حيث بلغ إنتاجها 370 بيتكوين في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 115 بيتكوين عن الشهر السابق.

ومع ذلك، لم تحقق جميع الشركات نتائج إيجابية مماثلة؛ فقد أنتجت “Argo Blockchain” ما عدده 48 بيتكوين فقط، مما يمثل انخفاض بنسبة 63% مقارنة بشهر يونيو.

يُذكر أن سعر البيتكوين حاليا أقل بنسبة 21% من أعلى مستوياته التاريخية، مما يزيد من تعقد الأوضاع.

يعكس المشهد المتغير لتعدين البيتكوين مدى حساسية هذه الصناعة لتقلبات أسعار العملات المشفرة وديناميكيات الشبكة.

ومع استمرار نضج هذا القطاع، يواجه القائمون بالتعدين تحديا مستمرا يتمثل في موازنة تكاليف التشغيل مع ظروف السوق المتقلبة.

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