منصة Bitget بيتجيت تدمج خدمتي “Apple Pay” و”Google Pay” في منصتها

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Bitget عن دمج خدمتي Apple Pay وGoogle Pay في منصتها، مما يتيح للمستخدمين تحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة خلال 30 ثانية فقط.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية Bitget لتسهيل الوصول إلى العملات المشفرة وتبسيط عملية الشراء لأكثر من 650 مليون مستخدم.

يتيح هذا التكامل لمستخدمي Bitget شراء العملات المشفرة باستخدام أكثر من 140 عملة ورقية من خلال أكثر من 100 أصل رقمي.

وتهدف Bitget من خلال دمج هذه الطرق الشائعة للدفع إلى الاستفادة من قاعدة المستخدمين الكبيرة التي تعتمد على خدمات Apple Pay وGoogle Pay، مما قد يسهم في تسريع تبني العملات المشفرة بين شرائح جديدة من الجمهور.

صرحت “جرايسي تشين”، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget، قائلة:

نعمل على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للتفاعل مع العملات المشفرة. بتقديمنا لخيارات الدفع الشائعة، نجعل عملية شراء العملات المشفرة سريعة وسهلة. هذا التكامل يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا لعالم مستقبلي يعتمد على تطور العملات المشفرة.

تضاف هذه الخيارات الجديدة إلى بوابة الدفع الحالية لشركة Bitget، التي تتضمن خدمات مثل Advcash وBanxa وMercuryo.

ويأتي هذا التوسع في إطار الجهود التي بذلتها الشركة مؤخرا لتعزيز دعم بوابة الدفع في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

تتمتع خدمات Apple Pay وGoogle Pay بمزايا أمان متقدمة وتتيح إجراء عمليات شراء سريعة عبر الهواتف الذكية.

يستخدم أكثر من 500 مليون شخص حول العالم خدمة Apple Pay، في حين يعتمد نحو 150 مليون شخص على خدمة Google Pay.

اقرأ أيضا:

عملة البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها خلال 6 أيام وتختبر مستوى 61 ألف دولار

المزيد من اعتماد البيتكوين: الحكومة النرويجية تزيد من تعرض الصندوق السيادي للبيتكوين

