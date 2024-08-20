رسوم غاز شبكة الايثيريوم تصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات

أفادت شركة الأبحاث الصناعية “كايكو” بأن رسوم غاز شبكة الايثيريوم وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وفقا لموقع Gas Tracker التابع لـ Etherscan، فإن متوسط رسوم الشبكة على الطبقة الأولى من الايثيريوم يبلغ حاليا 2.15 جيغاواي، ما يعادل حوالي 0.13 دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019.

هذا الانخفاض في الرسوم ناتج عن زيادة نشاط الطبقة الثانية بعد ترقية “دنكين” في مارس، مما أسهم في تقليل تكاليف المعاملات على الطبقة الثانية.

أشارت “كايكو” إلى أن هذا الانخفاض في الرسوم قد يؤثر على إصدار الايثيريوم والمقدار الذي يتم حرقه من العملة عند استخدام الغاز.

هذا يمكن أن يكون له تداعيات على الأسعار إذا لم يعد العرض في حالة انكماش.

وقالت الشركة:

بالرغم من محركات الطلب مثل صناديق الايثيريوم الفورية المتداولة، فإن هذا العرض المتزايد يمكن أن يقلل من الزيادات المحتملة في الأسعار على المدى القريب.

منذ أبريل، ارتفع إجمالي المعروض من الايثيريوم نتيجة لانخفاض رسوم الشبكة وتراجع معدل حرق الرسوم الأساسية وفقا لبروتوكول EIP-1559.

وبحسب بيانات Ultrasound.money، زاد المعروض من الايثيريوم بنسبة 0.2٪ منذ أوائل أبريل، حيث ارتفع من 120.063 مليون إلى حوالي 120.286 مليون.

وهذا يعني إضافة حوالي 223,000 إيثريوم إلى السوق، بقيمة تقريبية تبلغ 591 مليون دولار بالأسعار الحالية، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ومع ذلك، يبقى المعروض من الايثيريوم أقل من مستواه عند وقت الدمج في سبتمبر 2022، مما يوضح تباطؤ التضخم السريع السابق.

تشير البيانات الحالية إلى أن معدل زيادة عرض ETH يصل إلى 0.71٪ سنويا، بناء على الإطار الزمني الأسبوعي.

وهذا يعني إضافة حوالي 16,500 إيثريوم أسبوعيا عند معدلات الحرق الحالية.

وبالمقارنة، فإن معدل تضخم عرض البيتكوين أعلى قليلا، حيث يبلغ 0.83٪ في نفس الإطار الزمني.

ورغم ذلك، لا يزال من المتوقع أن ينخفض المعروض من الايثيريوم إلى أقل من 120 مليون بحلول نهاية هذا العام، مما يدعم توقعات استمرار المسار الانكماشي.

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