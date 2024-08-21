بعد إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين: ما تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة تعدين البيتكوين؟

منذ حدث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين في أبريل 2024، يواجه معدّنو البيتكوين تحديات كبيرة.

ولكن وفقا لـ “ماثيو سيجل”، رئيس الأصول الرقمية في شركة “VanEck”، قد يشهد قطاع التعدين تحول جذري بفضل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).

وفقا لأحدث تحليل صادر عن “VanEck”، يمكن لمعدّني البيتكوين الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع المتنامي، رغم التحديات التي أفرزها الانقسام الأخير.

تكامل الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين:

يشير “سيجل” إلى التكامل المتزايد لمعدّني البيتكوين في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC).

ورغم الانتكاسات التي تعرضت لها صناعة التعدين نتيجة للانقسام، يغفل العديد من المستثمرين الدور المحتمل لهذه الصناعة في دعم الذكاء الاصطناعي.

تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى كميات كبيرة من الطاقة، ويمكن لمعدّني البيتكوين، الذين يمتلكون موارد طاقة كافية، أن يصبحوا مزودين رئيسيين لهذه الشركات.

مع تزايد الطلب على الطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ارتفعت فترات انتظار الاتصال بالشبكات في أمريكا الشمالية لتتجاوز الأربع سنوات.

في هذا السياق، يسارع معدّنو البيتكوين إلى تلبية احتياجات الطاقة العاجلة للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

من خلال استغلال مواردهم الخاصة والمشاركة في موازنة الشبكة، يمكن لمعدّني البيتكوين تمكين تفعيل وحدات معالجة الرسومات المخصصة للذكاء الاصطناعي في غضون عام واحد، وهو ما يعتبر أسرع بكثير من فترة الأربع سنوات المطلوبة لبدء تشغيل مراكز البيانات الجديدة.

يشير “سيجل” إلى وجود فجوة كبيرة في التقييم بين أسهم شركات تعدين البيتكوين وأسهم شركات مراكز البيانات.

وقد استفادت شركات مثل “Core Scientific” من هذه الفرصة، حيث أبرمت عقد مدته 12 عام مع شركة “CoreWeave” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

هذه الصفقة تهدف إلى إنشاء بنية تحتية بقوة 200 ميغاوات، مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 3.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن سهم “Core Scientific” قد ارتفع بنسبة 202% منذ بداية العام، مما يعكس إمكانيات قطاع الذكاء الاصطناعي لمعدّني البيتكوين.

على الجانب الآخر، شهدت شركات رائدة مثل “Marathon Digital” و”Riot Platforms” تراجع في أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال هذا العام.

يقترح “سيجل” أن شركات التعدين الكبرى الأخرى يمكن أن تتبع استراتيجيات مشابهة لتلك التي اتبعتها “Core Scientific”، لتعزيز استقرارها المالي والاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، بدأت شركات مثل “Hive Digital” و”Hut8″ و”Bit Digital” في توسيع قدراتها في مجال الحوسبة عالية الأداء، بينما لم تعلن شركات مثل “Marathon Digital” عن خطط مماثلة حتى الآن.

أظهر تحليل حديث من “Glassnode” تقلبات كبيرة في إيرادات معدّني البيتكوين طوال عام 2024.

فبعد ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 70% في أواخر أبريل وأوائل مايو، بلغت الإيرادات ذروتها مرة أخرى في يونيو، قبل أن تتراجع بشكل حاد لتقترب من الصفر.

يشير هذا إلى المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مكافآت الكتل التي تقلصت إلى النصف كل أربع سنوات.

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