مفاجآت كبيرة بعد مؤتمر TOKEN2049 سنغافورة وأسماء كبيرة ستحضر ضمن الحفل المسطر

أعلن TOKEN2049، أكبر مؤتمر في العالم يدور حول تقنية الويب 3 والعملات المشفرة، عن تشكيلة مميزة من الفنانين الذين سينشطون حفل AFTER 2049، الحدث الرسمي الختامي للنسخة السنغافورية المرتقبة لهذا العام.

سيشهد الحفل، الذي سيقام يوم الجمعة 20 سبتمبر على سطح مرصد SkyPark في “مارينا باي ساندز” الشهير، ظهور لأول مرة في سنغافورة للفرقة الدنماركية الفائزة بالجوائز “WhoMadeWho”، إلى جانب الدي جي والمنتج الجنوب أفريقي Da Capo، بالإضافة إلى الفنانين العائدين، “ليون” و”ميليم” و”مو-شي” من هونغ كونغ.

سيستضيف حفل AFTER 2049 هذا العام حوالي 2000 ضيف، مع تقديم بار مفتوح فاخر، وتجربة موسيقية بفضل تقنيات إنتاج متطورة يتم تطويرها بالتعاون مع أفضل المختصين في المجال.

تم بيع التذاكر في عام 2023 خلال دقائق قليلة، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على تذاكر نسخة 2024 جميع الأرقام القياسية السابقة.

في تعليق على الحدث، قال “رافائيل شتراوش”، مؤسس TOKEN2049:

نحن متحمسون للعودة بحفل AFTER 2049 إلى سطح مارينا باي ساندز الأيقوني. هذا العام، قمنا بجمع تشكيلة رائعة تضم بعضا من أكبر الأسماء في الموسيقى الإلكترونية. ستحول تجهيزاتنا المبتكرة المكان إلى بوابة للصوت والضوء، وسيكون الحفل مشهدا لا ينسى تحت أضواء أفق سنغافورة الساحر. استعدوا لحدث تاريخي سيعيد تعريف مشهد الحفلات الإلكترونية في سنغافورة.

تشمل الجهات الراعية لحفل AFTER 2049 شركات رائدة مثل بروتوكول الأصول الحقيقية متعدد السلاسل Creditcoin، ومنصة حاضنة المواهب اللامركزية MEET48، والشبكة الموزعة للبروتوكولات اللامركزية 1inch، ومنصة Axflops التي تجمع بين البلوكشين وقواعد البيانات العلائقية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المتميزة في مجال البلوكشين والعملات الرقمية.

ستتوفر عدد محدود من التذاكر للبيع عبر موقع Resident Advisor ابتداء من 13 أغسطس، مع إصدارات إضافية من التذاكر في 26 أغسطس و12 سبتمبر.

لشراء تذاكر حفل AFTER 2049، يُرجى زيارة: https://ra.co/events/1973782.

للمزيد من المعلومات والتحديثات المستمرة حول مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة، يُرجى زيارة:

https://www.asia.token2049.com.

لأي استفسارات حول حفل AFTER 2049، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].