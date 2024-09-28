ارتفاع عملة ميم قائمة على سولانا بنسبة 100% تقريبا: التفاصيل هنا ارتفعت قيمة العملة الرقمية الميم “MOODENG” القائمة على شبكة سولانا بنسبة تقارب 100% خلال 24 ساعة الماضية. العملة الرقمية الميم “MOODENG” مستوحية من فرس النهر القزم الشهير “Moo Deng” في حديقة حيوان “Khao Kheow” بتايلاند. اكتسبت هذه العملة الرقمية شعبية كبيرة بفضل انتشار ظاهرة فرس النهر القزم على الانترنت. مع وصول القيمة السوقية للعملة إلى 250 مليون دولار ثم 300 مليون دولار في وقت النشر، يتساءل الخبراء عما إذا كانت هذه الزيادة مستدامة أم أنها مجرد فقاعة مشابهة لعملات الميم السابقة، والتي شهدت ارتفاع سريع ثم تراجعت بشكل كبير بعد ذلك. اقرأ أيضا: هل سعر عملة الايثيريوم على وشك الانخفاض بعد ضغط البيع المؤسساتي؟ سعر البيتكوين يختبر مستوى 66 ألف وتسجيل إشارة تتنبأ بمزيد من الصعود



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