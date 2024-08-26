بينانس تمنع خسائر محتملة بقيمة 2.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال في عام 2024

أعلنت منصة بينانس عن تحقيقها إنجاز كبير في مجال حماية المستخدمين من الاحتيال، حيث تمكنت من منع خسائر محتملة تتجاوز 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024.

هذا الإنجاز جاء بفضل تدابير متقدمة في إدارة المخاطر، مما حال دون تأثير تلك الأنشطة الاحتيالية على أكثر من 1.2 مليون مستخدم.

ووفقا للبيان الصحفي الذي نشرته بينانس، تعتمد المنصة على محرك مخاطر داخلي متقدم يوفر مراقبة فورية وعلى مدار الساعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراجعات اليدوية.

هذا النظام يمكن بينانس من الكشف عن المعاملات المشبوهة والتعامل معها بدقة وسرعة، مما يعزز من حماية المستخدمين في مجالات متعددة، مثل تداول P2P والمدفوعات وسحب العملات المشفرة.

يعتمد محرك المخاطر على عدة طبقات من الضوابط لإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، حيث ذكر التقرير أن غالبية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة تحدث أثناء مرحلة سحب العملات المشفرة.

خلال هذا العام، نجحت بينانس في منع خسائر تجاوزت 2.4 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار تقريبا، أي نحو 45٪، تم إرجاعها إلى عمليات سحب مرتبطة بعمليات احتيال مشبوهة.

يأتي هذا الإنجاز بعد وقت قصير من إعلان آخر يشير إلى أن فريق الأمن في بينانس استعاد أو جمد أكثر من 73 مليون دولار من أموال المستخدمين التي تعرضت للاختراق حتى 31 يوليو 2024، وهو مبلغ يتجاوز بكثير 55 مليون دولار التي تم استردادها خلال عام 2023.

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