مسؤول سابق في هيئة SEC الأمريكية يوضح السبب وراء تكبد شركة الكريبتو Kraken خسائر فادحة

وصف “جون ريد ستارك”، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الحكم الأخير في قضية الهيئة ضد شركة “Kraken” بأنه انتصار كبير للجهة التنظيمية.

حيث وفي تطور مهم، رفض القاضي “ويليام أوريك” طلب “Kraken” برفض الدعوى القضائية التي تتابعها الأوساط المالية عن كثب.

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد “Kraken” في نوفمبر الماضي، متهمة إياها بتقديم أوراق مالية غير مسجلة، بما في ذلك بعض العملات المشفرة البارزة مثل كاردانو (ADA) وسولانا (SOL).

في محاولة لتحويل الحكم لصالح شركته، وصف “ماركو سانتوري”، كبير المسؤولين القانونيين في “Kraken” ، القرار بأنه فوز كبير، مشيرا إلى أن القاضي رفض مصطلح تأمين الأصول المشفرة باعتباره غير دقيق.

أشار القاضي أيضا إلى أن هذا الخطأ اللغوي لا ينفي نظرية الهيئة التنظيمية بأن “Kraken” متورطة في تداول أوراق مالية غير مسجلة.

وأكد القاضي أن المبيعات الثانوية للأصول المشفرة على منصة “Kraken” تستوفي بشكل كبير معايير اختبار هاوي، الذي يُستخدم لتحديد ما إذا كان أصل معين يعتبر رمز أمان بموجب القانون الأمريكي.

وأشار “ستارك” إلى أن قرار الريبل الأخير ليس له قيمة قانونية كسابقة في أي محكمة أمريكية.

رغم ذلك، لا يزال “ماركو سانتوري” كبير محامي “Kraken” واثق من أن شركته ستنتصر في نهاية المطاف في مواجهتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

حيث صرح “سانتوري” بالقول:

يؤكد حكم اليوم ما كنا نقوله منذ البداية: لا يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات تنظيم العملات المشفرة بشكل موثوق من خلال إجراءات تنفيذية مباشرة.

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