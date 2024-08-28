منتدى Blockchain Life 2024 دبي: تجمع عالمي للشركات ورواد الصناعة في عاصمة الكريبتو العالمية

في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2024، ستستضيف دبي الدورة 13 من المنتدى الدولي Blockchain Life، الذي يُعد واحد من أكبر الأحداث العالمية في مجال الويب 3 والعملات المشفرة والتعدين.

يستقطب هذا الحدث الضخم أكثر من 10,000 من الخبراء الرائدين، ورواد الأعمال في مجال الكريبتو، والمتحمسين من 120 دولة حول العالم، ليصبح بذلك محطة رئيسية لتبادل الأفكار ومناقشة استراتيجيات الكسب، والقضايا الحالية لتطوير سوق العملات المشفرة، والاتجاهات الجديدة التي تسبق الدورة الصاعدة.

المتحدثون الرئيسيون في المنتدى:

سيضم المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة في صناعة التشفير، من بينهم:

باولو أردوينو – الرئيس التنفيذي لشركة Tether

– الرئيس التنفيذي لشركة Tether جاستين صن – مؤسس TRON

– مؤسس TRON يات سيو – الشريك المؤسس لشركة Animoca Brands

– الشريك المؤسس لشركة Animoca Brands باسكال غوتييه – الرئيس التنفيذي لشركة Ledger

– الرئيس التنفيذي لشركة Ledger الدكتور مروان الزرعوني – الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوكشين

– الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوكشين شينشي وانغ – الشريك المؤسس لمؤسسة Litecoin

– الشريك المؤسس لمؤسسة Litecoin سوني لو – الرئيس التنفيذي لشركة Vechain

– الرئيس التنفيذي لشركة Vechain سيرجي خيتروف – مؤسس Jets Capital وListing.Help

– مؤسس Jets Capital وListing.Help آرثر بريتمان – الشريك المؤسس لشركة Tezos

– الشريك المؤسس لشركة Tezos إيوين تشين – الرئيس التنفيذي لشركة Trust Wallet

– الرئيس التنفيذي لشركة Trust Wallet سوني أغاروال – الشريك المؤسس لشركة Osmosis Labs

– الشريك المؤسس لشركة Osmosis Labs كوستاس شالكيس – الشريك المؤسس لشركة Sui (Mysten Labs)

– الشريك المؤسس لشركة Sui (Mysten Labs) ساشا بلوتفينوف – مؤسس Notcoin

– مؤسس Notcoin مصطفى البسام – الشريك المؤسس لشركة Celestia Labs

– الشريك المؤسس لشركة Celestia Labs تياغو هنريكس – Google Cloud

– Google Cloud زيد بريني – شركة Consensys

ميزات المنتدى وأبرز فعالياته:

سيتمتع جميع المشاركين في المنتدى بميزة حصرية تتمثل في الترجمة الفورية المجانية للخطابات إلى 70 لغة، مما يضمن تجربة شاملة وتفاعلية للجميع.

وكما هو معتاد، سيتضمن المنتدى كلمات لأكثر من 200 متحدث، بالإضافة إلى معرض يضم أكثر من 180 جناح لأهم الشركات الناشئة والرائدة في الصناعة.

كما ستُعقد جلسة Startup Pitch حيث ستتاح الفرصة للشركات الناشئة لعرض أفكارها أمام جمهور واسع من المستثمرين والخبراء.

كذلك، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز Blockchain Life Awards 2024 خلال هذا الحدث.

وبطبيعة الحال، لا يمكن إغفال الحدث الذي ينتظره الجميع: AfterParty الأسطوري.

أسبوع Blockchain Life

كجزء من أسبوع Blockchain Life، الذي يمتد من 18 إلى 28 أكتوبر، سيتم تنظيم أكثر من مئة فعالية جانبية.

يُمكن لحاملي تذاكر VIP الاستمتاع بالوصول المجاني إلى بعض هذه الفعاليات، مما يتيح لهم فرصة أكبر للتواصل وبناء العلاقات في أجواء استثنائية.

معلومات إضافية

للحصول على خصم بنسبة 10% على أي تذكرة، يُمكن استخدام الرمز الترويجي المخصص لذلك.

كما يُمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى: Blockchain Life.

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سيكون منتدى Blockchain Life 2024 فرصة لا تُفوت للقاء أهم الأسماء في مجال الكريبتو، واستكشاف آخر الابتكارات، وتوسيع شبكة العلاقات في عاصمة الكريبتو العالمية، دبي.