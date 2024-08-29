ساعة WatchX: ساعة ذكية بتقنية الويب 3 تجمع بين التصميم العالي والعديد من الميزات العالية

أثناء تغطيتنا لحدث WEBX المقام في العاصمة طوكيو يومي 28 و29 أغسطس صادفنا أثناء تجولنا في المعرض ساعة ملفتة للنظر في ما يلي مواصفاتها وما تقدمه:

ماهي ساعة WatchX؟

ساعة WatchX الذكية واحدة من أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا، حيث تقدم تجربة فريدة للمستخدمين من خلال دمج قدرات تقنية الويب 3 مع تصميم متطور وميزات محسّنة للحياة اليومية.

هذه الساعة ليست مجرد جهاز تتبع صحي أو وسيلة للاتصال، بل هي بوابة لعالم جديد من الإمكانيات الرقمية.

إذ ومن خلال ساعة WatchX، يمكن للمستخدمين التفاعل مباشرة مع شبكات البلوكشين، ودعم نشر التطبيقات اللامركزية (dApps) على الساعة.

وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة، والتحقق من الهوية، ومشاركة البيانات مباشرة من ساعتهم الذكية، مع ضمان الأمان الكامل وخصوصية البيانات.

كما تمنح الساعة المستخدمين سيطرة كاملة على حقوق ملكيتهم واستخدام بياناتهم، مع إمكانية كسب مكافآت الويب 3 متنوعة.

من المتوقع أن تُحدث ساعة WatchX تغيير جذري في حياة المستخدمين، حيث تقدم حلول آمنة وسهلة الاستخدام للأنشطة اليومية مثل مراقبة الصحة، والمدفوعات، والتحقق من الهوية.

بشكل خاص، ستساهم الساعة بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدم في مجالي المدفوعات والتطبيقات الصحية، مما يجعل الحياة اليومية أكثر راحة وأمان.

مزايا حاملي NFT الخاص بساعة WatchX:

سيتمتع حاملو NFT المقدم من WatchX بعدة مزايا حصرية تشمل الحصول على ساعة ذكية من سلسلة “WatchX Fusion”، واستلام توزيع مجاني (ايردروب) للعملات الرقمية “WATCH”، بالإضافة إلى توزيعات مجانية من رموز الشركاء، ونقاط مكافآت، وحقوق توزيع مجانية دائمة.

التوزيع المجاني المتعلق بالساعة:

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تتضمن الحملة توزيع إجمالي بقيمة 4000 دولار، وتشمل أيضا 10 فائزين و200,000 من عملة WATCH لـ 100 محظوظ.

فيما يلي جميع ما يتعلق بالساعة الذكية WatchX