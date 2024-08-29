التعاون بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التكنولوجيا الناشئة من خلال سياسات فعالة: مؤتمر WebX 2024

في مؤتمر WebX 2024 الدولي لتقنية الويب 3، الذي تنظمه شركة CoinPost بالتعاون مع جمعية WebX، تم عقد جلسة نقاشية تحت عنوان “التعاون بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التكنولوجيا الناشئة من خلال السياسات الفعالة”.

شارك في الجلسة ثلاث نساء من القيادات المسؤولة عن تطوير التكنولوجيا الناشئة في وزارات مختلفة، حيث ناقشن التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز هذه التقنيات.

استراتيجيات الحكومة اليابانية لدعم التكنولوجيا الناشئة

أوضحت “كازوكا إيتاجاكي”، مساعدة المدير في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أن حكومة كيشيدا تضع دعم الشركات الناشئة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن السياسات تشمل دعم خاص لتقنية الويب 3.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل مع مختلف الوزارات لتحقيق هذا الهدف، مما يعكس التزام قوي نحو تطوير هذا القطاع.

من جانبها، تحدثت “أكيهو شيميزو”، مساعدة المدير في مكتب تعزيز الابتكار بالهيئة المالية، عن دور مكتبها في جمع المعلومات والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي منذ سبتمبر 2022.

وأكدت على أهمية دعم الشركات الناشئة في مجال الويب 3 من خلال مكتب دعم الاقتصاد الرقمي، الذي يتلقى العديد من الاستفسارات المتعلقة بإطلاق هذه الشركات.

أكدت “يوكو إيكيدا”، مديرة مكتب تحسين بيئة التنافسية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، والتي كانت تعمل سابقا في مكتب رئيس الوزراء، على أن الشركات الناشئة تمثل محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الياباني.

وشددت على ضرورة مواءمة السياسات مع الاتجاهات الحديثة، والتأكد من استنادها إلى أدلة قوية في ظل التحولات الكبيرة في هيكل العمل التقليدي، مثل نظام التوظيف مدى الحياة والترقية بالاستحقاق.

أشارت “شيميزو” إلى التحديات التي يواجهها المشرعون في صناعة الويب 3، وخاصة في التواصل مع الجمهور وتشكيل التوافق الاجتماعي.

وأكدت على ضرورة تطوير حالات استخدام واضحة ومؤثرة تساعد في توضيح فوائد هذه التقنية للمجتمع ككل.

وأضافت أن الهيئة المالية يجب أن تظل على اطلاع دائم بالتطورات وتعمل باستمرار على تعزيز فهمها لهذه التقنيات.

من ناحية أخرى، أكدت إيكيدا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن السياسات الفعالة تتطلب تفسيرات واضحة وموجزة في البرلمان.

ودعت إلى المزيد من الدعم من القطاع الخاص لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

وأشارت إلى أن نظام “الصندوق الرملي” التنظيمي يوفر مساحة للشركات لاختبار الابتكارات في بيئة محددة، مما يعزز من سرعة التقدم في هذا المجال.

أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص

في الختام، شددت “شيميزو” على أهمية المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مثل مركز تجارب الاقتصاد الرقمي التابع للهيئة المالية، الذي يسعى لتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الناشئة.

وأكدت “إيتاجاكي” على ضرورة تعزيز آلية الاستماع لآراء الشركات الفردية، وأشارت إلى التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات البشرية لمواكبة التقدم السريع في التكنولوجيا الناشئة.

توضح هذه الجلسة الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطوير التكنولوجيا الناشئة، وهو أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في اليابان.