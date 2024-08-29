شبكة TON تواجه انقطاعات متكررة تزامنا مع ظهور حيثيات جديدة حول اعتقال مؤسس التيليغرام

واجهت شبكة Open Network (TON) انتكاسة أخرى هذا الأسبوع، مع ثاني انقطاع كبير لها في غضون 36 ساعة، مما أدى إلى تعطيل وظائف البلوكشين بشكل مؤقت.

خلال هذه الفترة، تحملت شبكة TON أكثر من 12 ساعة من الانقطاعات في المجموع.

شبكة TON تتوقف بعد الضغط الكبير:

انقطعت الشبكة عن العمل في الساعة 7:17 مساء بتوقيت UTC في 28 أغسطس، وبعد جهد منسق من قبل مطوري TON، الذين حثوا محققي الشبكة الرئيسية على تحديث وإعادة تشغيل عقدهم، تم استعادتها بحلول الساعة 1:30 صباحا بتوقيت UTC في 29 أغسطس.

كانت الانقطاعات الأخيرة، بما في ذلك واحدة في اليوم السابق استمرت لأكثر من ست ساعات، ناجمة في المقام الأول عن زيادة غير طبيعية في المعاملات المرتبطة بعملية الايردروب لعملة الميم DOGS.

شهد الحدث طلب ستة مليون مستخدم تم التحقق من هويتهم للرموز الرقمية، وهو ما أدى إلى زيادة تحميل الشبكة بشكل كبير، مما تسبب في فقدان المحققين لآلية الإجماع.

بعد ذلك، تناولت قناة DOGS الرسمية على التيليغرام هذه القضية، قائلة:

نعلم أن بعضكم لا يزال ينتظر سحب أمواله من الشبكة. كن مطمئن، تعمل جميع الفرق بجدية لتحقيق ذلك. تشهد البلوكشين حمولة غير مسبوقة في الوقت الحالي، لكن الجميع يبذلون قصارى جهدهم لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

لقد أثارت DOGS، وهي عملة ميم تعتمد على التيليغرام، اهتمام كبير داخل مجتمع الكريبتو بسبب توسعها المخطط له في نظام التيليغرام البيئي.

العملة مستوحاة من Spotty، الكلب الأليف لمؤسس التيليغرام، تم تقديمها في يوليو 2024 وتم إطلاقها في 27 أغسطس.

واجه نظام TON البيئي، بشكل عام، حالة من عدم اليقين في أعقاب اعتقال مؤسس التيليغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انخفضت عملة TON بنحو 15٪ على مدار الأيام السبعة الماضية ويتم تداولها حاليا عند 5.6 دولار.

في 28 أغسطس قدمت السلطات الفرنسية اتهامات أولية ضد المدير التنفيذي بزعم السماح بأنشطة إجرامية على تطبيق المراسلة الخاص به ومنعته من مغادرة البلاد أثناء استمرار التحقيق.

أثار الاعتقال في فرنسا غضبا في روسيا، حيث وصفه بعض المسؤولين الحكوميين بأنه ذو دوافع سياسية واتهموا الغرب بالمعايير المزدوجة فيما يتعلق بحرية التعبير.

ومع ذلك، صرح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” يوم الاثنين أن الاعتقال لم يكن بدوافع سياسية بل نتيجة لتحقيق مستقل.

وفي منشور على X، أكد “ماكرون” أن فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير لكنه أضاف أنها تُحافظ عليها في إطار قانوني، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، لحماية المواطنين ودعم حقوقهم الأساسية.

وقد تعرض بيانه لانتقادات شديدة من قبل دعاة حرية التعبير.

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