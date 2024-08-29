بلاك روك توسع نطاق صندوق ETF الإيثيريوم إلى البرازيل استجابة للطلب المتزايد

أعلنت شركة “بلاك روك”، الرائدة عالميا في إدارة الأصول، عن توسيع نطاق صندوقها المتداول في البورصة (ETF) لعملة إيثريوم ليشمل السوق البرازيلية.

اعتبارا من 28 أغسطس، أصبح بإمكان المستثمرين في البرازيل تداول صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) عبر إيصالات الإيداع البرازيلية (BDR) في بورصة B3 تحت الرمز ETHA39، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

جاء هذا التوسع بعد نجاح صندوق “بلاك روك” المتداول في البورصة لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد طرح ETHA39 خطوة مهمة تتيح للمستثمرين البرازيليين فرصة الحصول على التعرض لأحد أكبر الأصول الرقمية، وهي عملة الإيثيريوم، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين العملات المشفرة.

أُطلق هذا الصندوق لأول مرة في الولايات المتحدة في يونيو 2024، ويُتاح الآن في البرازيل بتكلفة تمثل حوالي ثلث قيمة الأصل الأصلي، وذلك بفضل هيكل BDR.

هذا الهيكل يسهل الوصول إلى الصندوق لمجموعة أوسع من المستثمرين، ما يعزز من جاذبيته في السوق.

اقرأ أيضا:

شبكة TON تواجه انقطاعات متكررة تزامنا مع ظهور حيثيات جديدة حول اعتقال مؤسس التيليغرام

التعاون بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التكنولوجيا الناشئة من خلال سياسات فعالة: مؤتمر WebX 2024

