هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في مؤتمر webX بمناسبة مرور 1 سنة من العودة للسوق الياباني

ألقى “ريتشارد تنغ” الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، محاضرة خلال معرض WebX 2024 المقام في اليابان، والذي انطلق في 28 أغسطس.

تناول “تنغ” في حديثه عبر الفيديو مع “تاكيشي تشينو”، المدير العام لـ بينانس اليابان، آفاق صناعة العملات المشفرة ومستقبلها.

أكد “ريتشارد تنغ” على التزامه، منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، بثلاثة مبادئ رئيسية.

أولها هو التركيز على المستخدمين، يليه التعاون الوثيق مع السياسات العالمية والهيئات التنظيمية لتطوير إطار عمل يُوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.

ويرى “تنغ” أن تقنية البلوكشين، على غرار الذكاء الاصطناعي، ستشكل قوة محورية في الصناعات المستقبلية وستكون أساسية للتنمية الوطنية.

المبدأ الثالث الذي يلتزم به “تنغ” هو العمل مع الشركاء في الصناعة لإنشاء نظام بيئي ديناميكي يدعم المشاريع والمواهب، ويعزز التطبيقات العالمية والتعليم في مجال البلوكشين.

وأشار إلى أن الاعتماد الواسع للعملات المشفرة يتطلب مشاركة المستثمرين المؤسسات، مؤكدا أن عام 2024 سيكون عام حاسم في هذا الاتجاه.

وأضاف “تنغ” أن التطورات في هذا العام، مثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والايثيريوم في الولايات المتحدة، إضافة إلى خطوات مماثلة في دول مثل أستراليا وهونغ كونغ والبرازيل، قد جلبت سيولة أكبر إلى سوق العملات المشفرة، مما جذب أنواع مختلفة من المستثمرين والمؤسسات.

ومع تزايد قبول المؤسسات المالية العالمية للعملات المشفرة، من المتوقع أن يدخل المستثمرون التقليديون والمؤسسات المالية السوق بشكل أكبر.

وبيّن “تشينو” أن الحدود بين “التمويل التقليدي” و”تقنية البلوكشين” باتت تتلاشى تدريجيا، مشيرا إلى أن التطور السريع في تقنية العملات المشفرة وتطبيقاتها الفعالة في المدفوعات عبر الحدود سيشكل ابتكار محوري في الصناعة المالية.

وتوقع “تنغ” أنه خلال السنوات العشر المقبلة، ستتجه معظم الشركات في القطاع المالي التقليدي نحو تقنية البلوكشين لتحقيق عمليات أكثر كفاءة وتخفيض التكاليف والاستفادة من مزايا الأمان والاستقرار التي توفرها هذه التقنية.

وبالتركيز على توسع بينانس في اليابان، أكد “تنغ” أن اليابان تمثل سوق استراتيجي للشركة.

وخلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات WebX، أوضح تشينو أن بينانس اليابان تدعم حاليا 53 عملة مشفرة، وتسعى لزيادة هذا العدد إلى أكثر من 100 عملة بحلول نهاية عام 2024.

وأشار إلى أن بينانس اليابان تأمل في تقديم عملات مشفرة جديدة تلبي احتياجات السوق الياباني، وخاصة المشاريع المحلية، وتعزيزها على المنصة العالمية لـ بينانس لتكون جسر للسوق الدولي.

كما أكد “تشينو” أن الهدف الأساسي لـ بينانس اليابان هو زيادة حجم التداول بالين الياباني لمنافسة اللاعبين الرئيسيين في السوق اليابانية.

وأشار إلى أن نجاح بينانس في اليابان يتطلب التفوق على المنتجات المنافسة في زوج تداول الين.

في المستقبل، تخطط بينانس اليابان لإضافة مزيد من الخدمات، مثل وظيفة Binance Pay التي تتيح الدفع وتحويل العملات المشفرة عبر مسح رموز QR، ومنصة Launchpool التي تمكن المستخدمين من الحصول على رموز رقمية جديدة من خلال تحصيص العملات المشفرة.

وتعمل الشركة بجد للتغلب على التحديات التنظيمية وإطلاق منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق.

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