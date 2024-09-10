ما الهدف القادم لسعر البيتكوين بعد الارتفاع الأخير؟

شهد سعر البيتكوين تراجع مستمر منذ أغسطس الماضي، حيث هبط سعر العملة إلى ما دون عدة مستويات دعم رئيسية.

ومع ذلك، بدأت العملات الرقمية في إظهار إشارات على احتمالية الانتعاش، حيث ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 4000 دولار يوم أمس.

فهل يشير هذا إلى وجود تحركات صعودية إضافية قادمة؟

التحليل الفني لسعر البيتكوين:

التحليل الفني مقتبس من المحلل: Edris Derakhshi

المنحنى اليومي:

يُظهر الرسم البياني اليومي أن البيتكوين بدأ في الانخفاض بعد رفض السعر عند المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم، والذي يقع بالقرب من مستوى المقاومة البالغ 64 ألف دولار.

ومنذ ذلك الحين، كسر السعر العديد من مستويات الدعم، وانخفض إلى ما يزيد قليلا عن 52 ألف دولار.

على الرغم من حدوث ارتداد طفيف من هذا المستوى، إلا أن الزخم العام لا يزال هبوطيا بشكل واضح.

وبالتالي، يحتاج السعر إلى اختراق واضح فوق مستوى 64 ألف دولار ومتوسط 200 يوم من أجل بدء اتجاه صعودي جديد مستدام.

منحنى 4 ساعات:

على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، يتضح أن السعر كان يتحرك داخل قناة هابطة.

لكن مؤخرا شهد السوق اختراق لهذه القناة، مما يعزز احتمالية تحقيق ارتفاع نحو مستوى 60 ألف دولار في المستقبل القريب.

ومع ذلك، يبقى هذا الاحتمال مرهون بصحة الاختراق وعدم عودة السعر بسرعة إلى القناة الهابطة.

بالنظر إلى أن مؤشر القوة النسبية يظهر زخم إيجابي على هذا الإطار الزمني، فإن الاتجاه الصعودي يبدو محتملا بدرجة كبيرة.

مؤشر SOPR لحاملي البيتكوين على المدى الطويل:

في شبكة البيتكوين، يهيمن حاملو عملات البيتكوين على المدى الطويل على العرض بشكل كبير، ما يجعل دراسة سلوكهم أمر جوهري لفهم ديناميكيات العرض والطلب في السوق.

يوضح الرسم البياني أدناه المتوسط المتحرك لمدة 30 يوم لمؤشر نسبة الأرباح إلى الخسائر المحققة (SOPR) لحاملي البيتكوين على المدى الطويل.

هذا المؤشر يعكس نسبة الأرباح أو الخسائر التي يجنيها هؤلاء الحاملون للعملة من خلال البيع.

وكما يُظهر الرسم البياني، كان مؤشر LTH-SOPR في انخفاض مستمر منذ فشل السوق في تجاوز حاجز 70 ألف دولار، مما يعكس عمليات جني الأرباح من قِبل الحاملين على المدى الطويل عند تراجع الأسعار.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن ضغط البيع الناتج قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاض في سعر البيتكوين.

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