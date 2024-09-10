بيتجيت تطلق الموسم الثالث من مسابقة TraderPro مع دعم تمويلي يصل إلى 10,000 دولار لكل مستخدم

أعلنت منصة Bitget (بيتجيت)، الرائدة عالميا في مجال تداول العملات الرقمية وحلول الويب 3، عن إطلاق الموسم الثالث من برنامجها الشهير لتحديات التداول TraderPro.

بعد النجاح الكبير الذي حققته الموسمين السابقين، ترسخ TraderPro مكانتها كأحد أبرز المنصات التي تجمع بين التعليم العملي وفرص التداول الفعلي، مما جذب العديد من المستخدمين وحصل على ردود فعل إيجابية واسعة.

TraderPro هو برنامج تنافسي في التداول يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتجريبية للمستخدمين، بالإضافة إلى فرص تداول حقيقية.

يبدأ المشاركون باستخدام حساب تجريبي يمكنهم من التدرب دون تحمل أي مخاطر مالية.

وعند تحقيقهم لمعايير معينة، ينتقلون إلى التداول الفعلي حيث تقدم لهم Bitget دعم تمويلي، مما يتيح لهم الفرصة للربح الفعلي وتطوير استراتيجياتهم.

بعد اجتياز تحدي الحساب التجريبي، يتأهل المشاركون للتداول الفعلي بدعم تمويلي من بيتجيت بنسبة 1:1.

يمكن للمتداولين المؤهلين إنشاء حسابات فرعية للتداول الاحترافي والتحول إلى متداولي TraderPro المميزين.

ستطابق Bitget بيتجيت استثماراتهم بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار، مما يمكنهم من زيادة حجم تداولاتهم على مختلف الأزواج.

في هذه المرحلة، يتم تقييد الحد الأقصى للرافعة المالية إلى 20 ضعف.

موضوع هذا الموسم يتضمن تحدي جديد تحت عنوان “تعزيز التمويل يصل إلى 10,000 دولار وتحدي MEME Coin”، حيث يتم تحفيز المستخدمين على ممارسة التداول والمشاركة في المسابقة التي تستمر لمدة 30 يوم، من 9 سبتمبر إلى أكتوبر 2024.

تهدف المسابقة إلى تحويل 500 مشارك إلى متداولي بيتجيت المميزين، مما يعزز من مجتمع المتداولين الخاص بالمنصة.

لضمان الشفافية وبناء الثقة، ستقوم Bitget بيتجيت بتقديم تقارير يومية عن أداء التداول، مما يتيح للمشاركين متابعة تقدم المسابقة ونتائجها في الوقت الفعلي.

هذا الأمر يعزز من تفاعل المشاركين ويضمن اطلاعهم الدائم على سير التحديات.

استنادا إلى نجاح المواسم السابقة، التي شهدت زيادة بنسبة 107% في عدد المشاركين وارتفاع بنسبة 73% في عدد الإحالات من الموسم الأول إلى الموسم الثاني، تواصل Bitget جهودها في رفع مستوى برنامج TraderPro داخل مجتمع المتداولين.

تقدم بيتجيت في هذا الموسم استراتيجيات ترويجية شاملة، تشمل التعاون مع قادة الرأي الرئيسيين (KOLs) وخطط تفاعلية مجتمعية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من الرواد في الصناعة.

يتوقع أن يكون الموسم الثالث من TraderPro تجربة مليئة بالتحديات والمكافآت لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين. مع فرصة الفوز بمكافآت تمويلية تصل إلى 10,000 دولار، يتم تشجيع المشاركين على التسجيل مبكرًا والاستفادة القصوى من العروض التي يقدمها البرنامج.

لمزيد من المعلومات حول برنامج TraderPro، تفضل بزيارة الرابط التالي.

حول Bitget بيتجيت:

تأسست Bitget في عام 2018، وتعد إحدى المنصات الرائدة عالميًا في تداول العملات الرقمية وحلول الويب 3.

تقدم المنصة خدماتها لأكثر من 25 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحسين تداولاتهم من خلال ميزات مبتكرة مثل التداول بالنسخ وحلول التداول الأخرى.

محفظة Bitget Wallet (المعروفة سابقا باسم BitKeep) هي محفظة كريبتو عالمية متعددة الشبكات تقدم مجموعة شاملة من حلول الويب 3، بما في ذلك وظيفة المحفظة، وتبادل العملات الرقمية، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية DApp.

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