هيئة SEC الأمريكية توسع دعواها ضد بينانس وتسلط الضوء على مشكلة نقص الإفصاح

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوسيع دعواها القضائية ضد شركة بينانس، حيث شملت دعواها القانونية المحدثة مجموعة أوسع من العملات الرقمية، بما في ذلك “Axie Infinity”، التي تم تصنيفها الآن كأوراق مالية.

اتهامات جديدة ضد بينانس:

في أحدث التطورات المتعلقة بالقضية، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات إضافية إلى بينانس والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة، BAM Trading، بتسهيل تداول رموز رقمية تصنفها اللجنة الآن كأوراق مالية غير مسجلة.

وتزعم الهيئة التنظيمية أن بينانس تروج بنشاط لهذه الرموز الرقمية، مستندة إلى الوعود المتعلقة بالعوائد المحتملة، مما يعزز موقفها في الدعوى القضائية.

حيث صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في إيداعاتها القانونية قائلة:

تقوم بينانس وBAM Trading بإغراق الأسواق بمعلومات تروج وتضخم بيانات المصدرين والمروجين فيما يتعلق بالنشاط الاستثماري للرموز الرقمية، مما يؤكد أن بينانس تعمل بشكل غير قانوني كبورصة غير مسجلة، وكوكيل تداول، ووكالة مقاصة.

كما تدعي الهيئة أن بينانس استغلت الموقف لإجراء معاملات في الأوراق المالية نيابة عن آخرين.

كما انتقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات بينانس لفشلها في تقديم الإفصاح اللازم بشأن المخاطر وشرعية الرموز الرقمية المتداولة على منصاتها سواء الدولية أو الأمريكية.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه الهيئة أيضا ضغوط قانونية في معركتها مع منصة “كراكن”.

بالاضافة إلى ذلك، تعرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات لانتقادات بسبب استخدامها لمصطلح “الرموز الرقمية المشفرة ذات طابع الأمان”، وهو مصطلح غير معرّف بوضوح في الأطر القانونية الحالية.

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