هيئة SEC تواصل ملاحقة مشاريع الكريبتو وتضاعف قيمة الغرامات المالية في 2024

صعدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وبشكل ملحوظ إجراءاتها ضد شركات العملات المشفرة في عام 2024، حيث بلغت قيمة الغرامات المفروضة ما يقارب 4.7 مليار دولار.

تمثل هذه القيمة زيادة بنسبة 3018% مقارنة بالغرامات التي فرضتها في عام 2023 والتي بلغت 150.3 مليون دولار.

وفقا لتقرير صادر عن “Social Capital Markets”، يعود الفضل في هذا الارتفاع الكبير إلى التسوية القياسية البالغة 4.47 مليار دولار التي أبرمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مع “Terraform Labs” ومديرها التنفيذي السابق “دو كوون” في يونيو.

تعتبر هذه التسوية أكبر إجراء تنفيذي من قبل الهيئة حتى الآن.

تتضمن الغرامات الإجمالية لعام 2024 والتي بلغت 4.68 مليار دولار مجموعة من العقوبات، بما في ذلك المصادرة والاسترداد والعقوبات المدنية والتسوية والفوائد ما قبل الحكم.

بالرغم من انخفاض عدد الإجراءات المتخذة من 30 في عام 2023 إلى 11 فقط في عام 2024، إلا أن الغرامات المتوسطة شهدت ارتفاع كبير حيث بلغت حوالي 426 مليون دولار، مقارنة بـ 14.71 مليون دولار في عام 2022.

يشير التقرير إلى تحول استراتيجي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات نحو فرض غرامات أقل ولكنها أكبر حجم، مع التركيز على إجراءات ذات تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة بأكملها.

شملت الغرامات البارزة الأخرى لهذا العام عقوبات على شركات مثل GTV Media Group والمحتالين “جون” و”تينا باركسديل”، حيث تجاوزت كل منها 100 مليون دولار.

هذا ومنذ عام 2013، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامات تزيد عن 7.42 مليار دولار ضد قطاع العملات المشفرة.

ومن هذا الإجمالي، تم فرض 63% في عام 2024 وحده.

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