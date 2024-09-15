ما صحة خبر إصدار كوين بيس لسندات دين بيتكوين لصالح “بلاك روك”؟

انتشرت يوم أمس السبت شائعات على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” حول قيام كوين بيس بإصدار سندات دين بعملة البيتكوين لصالح “بلاك روك”.

لاقت هذه الشائعة انتشار واسع وجمعت آلاف الإعجابات على المنصة.

تدور الشائعة حول امتلاك بلاك روك سندات دين صادرة عن كوين بيس بدلا من البيتكوين الفعلي، وهو ما يُعرف اختصار بـ “IOU” (أنا مدين لك)، والتي يُفترض أنها تمثل دين لطرف آخر.

تفنيد الشائعة من قبل الخبراء:

أوضح العديد من الخبراء أن هذه الشائعة لا تمتلك أي أساس من الصحة.

أكد “نيت جيراسي”، رئيس شركة “The ETF Store”، أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) تمتلك البيتكوين بشكل كامل.

وقال جيراسي:

إنه أمر حقيقي (يتحدث حول امتلاك شركة بلاك روك للبيتكوين بشكل فعلي وليس مجرد سندات). إنه مذهل. بهذه البساطة. نقطة. نهاية القصة.

وأشار إلى أن مثل هذه نظريات المؤامرة ظهرت سابقا مع صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب، موضحا أن من يروج لهذه الأفكار لا يفهم آلية عمل صناديق الاستثمار المتداولة.

أضاف “جو كارلاسار”، المحامي المتخصص في التقاضي التجاري ومقره شيكاغو، أن تنفيذ مخطط كهذا يتطلب تعاون بين كوين بيس، وبلاك روك، ومدقق حسابات، وشركتين محاسبيتين، وأربع شركات محاماة على الأقل، مما يجعل احتمال حدوث مثل هذا السيناريو ضعيف للغاية.

للتذكير أطلقت “بلاك روك” صندوق البيتكوين المتداول في البورصة في وقت سابق من هذا العام وسط اهتمام كبير، إلى جانب مجموعة من المنتجات الأخرى المشابهة والمنافسة.

حقق الصندوق منذ إنطلاقه نجاح كبير، حيث اجتذب أكثر من 20 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، محققا العديد من الأرقام القياسية.

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