تراجع وانخفاض سعر عملة الايثيريوم إلى ما دون المستوى الأساسي مقابل البيتكوين

تواصل عملة الايثيريوم، التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، خسارة المزيد من قيمتها أمام البيتكوين، التي تظل في الصدارة.

اليوم، هبطت قيمة الايثيريوم مقابل البيتكوين إلى ما دون مستوى 0.04 بيتكوين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف.

كانت عملة الايثيريوم تعتبر منذ فترة طويلة المنافس الأكثر احتمالا لتجاوز البيتكوين كأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، مع مصطلحات منتشرة مثل مططلح “الانقلاب” التي تعكس هذا التوقع.

اقترب هذا السيناريو من التحقق خلال ذروة جنون العروض الأولية للعملات (ICO) في منتصف عام 2017.

في يونيو من ذلك العام، كانت عملة الايثيريوم قريبة جدا من تجاوز البيتكوين لتصبح العملة المشفرة الأكثر قيمة من حيث القيمة السوقية.

بالإضافة إلى ذلك، اقتربت عملة الايثيريوم مرة أخرى من هيمنة البيتكوين في أوائل عام 2018، ثم شهدت انتعاش جديد في عام 2021 بفضل الحماس المحيط بالتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

ورغم كل هذه المحاولات، لم تتمكن الايثيريوم من الإطاحة بالبيتكوين لتصبح العملة المشفرة الأكبر.

ويبدو الآن أن هذا التغيير المتوقع في الترتيب لن يحدث على الأقل في المستقبل القريب.

بحسب “أليكس ثورن”، رئيس قسم الأبحاث في شركة “Galaxy Digital”، فإن زوج التداول ETH/BTC انخفض الآن بنسبة 53٪ منذ ترقية وتحديث الدمج “The Merge” من الايثيريوم.

تمثل هذه الترقية، التي جرت في سبتمبر 2022، انتقال الإيثريوم الذي طال انتظاره من آلية إثبات العمل (PoW) إلى آلية إثبات الحصص (PoS).

بالإضافة إلى ذلك، شهدت عملة الايثيريوم في وقت سابق من هذا العام انتكاسة أخرى خاصة مع انهيار صناديق الاستثمار المتداولة الفورية بسبب تدفقات الخروج الكبيرة.

هذا وتوقع خبير البيتكوين “تور دي ميستر” أن ينخفض سعر الإيثريوم إلى 0.03 بيتكوين، مما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجهها عملة الإيثيريوم في محاولتها لتعزيز مكانتها أمام البيتكوين.

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