ماهو وضع حاملو الإيثيريوم في شهر سبتمبر؟ وهل يحققون أرباح بعد التراجع الأخير في الأسعار؟

أفادت منصة تحليل معاملات البلوكشين “IntoTheBlock” بأن 61% من حاملي عملة الايثيريوم (ETH) يحققون أرباح حاليا.

يأتي هذا في سياق انخفاض ملحوظ في سعر عملة الايثيريوم والعملات الرقمية البديلة الأخرى.

شهدت الإيثيريوم انخفاض بأكثر من 4% في 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى تراجع سعرها إلى حوالي 2300 دولار.

ما نسبته 61% من حاملي الإيثيريوم (ETH) في حالة ربح:

أظهرت بيانات “IntoTheBlock” تفاصيل دخول وخروج الايثيريوم منذ عام 2016.

تشير البيانات إلى أن نسبة حاملو عملة الايثيريوم الذين يحققون أرباح انخفضت بشكل حاد إلى 3% بعد دورة عام 2017، وهي فترة صاحبتها هبوط كبير في الأسعار، حيث واجه العديد من المستثمرين صعوبة في بيع عملاتهم من الإيثيريوم لتحقيق مكاسب.

في دورة 2019-2020، تراجعت نسبة المحافظ الرابحة إلى أقل من 10% وسط اتجاهات سوقية هبوطية.

ومع الارتفاع الكبير في عام 2021، حيث بلغت الإيثيريوم ذروتها عند 4870 دولار، ارتفعت نسبة حاملي الايثيريوم الرابحين إلى مستويات قياسية.

الرسم البياني يُظهر أن نسبة المحافظ المربحة انخفضت إلى 46% خلال التراجع الأخير للسوق في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، مع النسبة الحالية التي بلغت 61%، يبدو أن المستثمرين لا يشعرون بضغط كبير لبيع أصولهم من الإيثريوم، مما قد يعود بالفائدة على أداء السوق بشكل عام.

هذا ومن الأمور المثيرة للقلق بالنسبة لمؤيدي الإيثيريوم هو الأداء الأخير لزوج تداول ETH/BTC، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3.5 سنوات.

هذا التراجع يشير إلى أن عملة الايثيريوم تفقد زخمها مقارنة بأكبر العملات الرقمية، البيتكوين.

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