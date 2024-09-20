إعلان كوين بيس عن إدراج عملات رقمية جديدة: التفاصيل هنا

أعلنت منصة كوين بيس، التي تعد أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، عن توسيع محفظتها للعملات الرقمية بإضافة عملات رقمية جديدة.

شمل توسع كوين بيس إدراج كل من العملة الرقمية Aleo (ALEO) وZetachain (ZETACHAIN) مما يعزز من تنوع العملات الرقمية المتاحة على المنصة.

توسيع قائمة العملات الرقمية المدعومة:

أكدت كوين بيس أنه بات بالإمكان تداول العملة الرقمية Aleo عبر منصتها الرئيسية، بالإضافة إلى تطبيقات iOS والأندرويد، حيث تم إدراج العملة الرقمية مع علامة تجريبي.

تسمح هذه المرحلة للمستخدمين بتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات مثل شراء، بيع، تحويل، إرسال، استقبال، وتخزين ALEO.

يأتي تصنيف ووضع علامة “تجريبي” لتنبيه المستخدمين إلى المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية الجديدة التي لم تثبت بعد بشكل كامل.

هذا وأعلنت المنصة عن إدراج العملة الرقمية “Zetachain”، حيث بدأ عمليات تداول هذه العملة في 19 سبتمبر 2024.

تزامنا مع إدراج هذه العملات الرقمية الجديدة، شهد سوق العملات المشفرة ارتفاع ملحوظ في الأسعار والنشاط.

حيث سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع، وهو ما يعزوه المحللون إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تحسن الأوضاع المالية بشكل عام.

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