شراكة "كوميرز بنك" مع "كريبتو فاينانس" لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء المؤسسات

أعلن “كوميرز بنك”، يوم أمس الخميس، عن شراكة جديدة مع “كريبتو فاينانس”، التابعة لبورصة “دويتشه”، لتقديم خدمات التداول وحفظ العملات الرقمية المشفرة لعملائه الشركات.

تفاصيل الشراكة:

تهدف هذه الخطوة إلى تزويد العملاء المختارين في ألمانيا بإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية مثل البيتكوين والايثيريوم، من خلال شراكة موثوقة ومنظمة.

يأتي هذا التعاون بعد وقت قصير من توقيع “كريبتو فاينانس” اتفاقية مشابهة مع بنك “زورشر كانتونال” في سويسرا، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في مجال العملات الرقمية.

ضمن إطار هذه الشراكة، سيتولى “كوميرز بنك”، أحد أكبر البنوك الألمانية، مسؤولية حفظ العملات الرقمية، بينما ستقوم “كريبتو فاينانس” بتوفير خدمات التداول، مما يضمن تنفيذ المعاملات بسلاسة وأمان.

جدير بالذكر أنه ومنذ تأسيسها في عام 2017، عززت “كريبتو فاينانس” وجودها في السوق المؤسساتي، حيث حصلت على العديد من الموافقات التنظيمية من هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin.

بفضل هذه الموافقات، أصبحت الشركة قادرة على تقديم خدمات الكريبتو متوافقة مع القوانين الألمانية، استنادا إلى نموذج خدماتها الآمنة والمنظمة في سويسرا.

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