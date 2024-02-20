شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بغزة ووقوع قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال فى جنوب شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى، مؤكدة أن المقاومة تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت الفصائل الفلسطينية، أنها رصدت طائرات إسرائيلية تنقل القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محطة الكهرباء بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت "يونيسف"، إن قطاع غزة على وشك أن يشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.