شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يحذر من انزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد وعدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.