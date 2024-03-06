شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إيفاد 3 أئمة وقارئين جُدد إلى دول إيطاليا واستراليا وكندا لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
1. الشيخ/ أحمد محمد عبد الرؤوف عبد العال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا.
2. الشيخ / جمال علي عبد الحميد محمد النقراشي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا.
3. الشيخ / عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ إلى جمعية شباب جيرانفيل بمدينة سيدني - استراليا - إمامًا.
4. الشيخ / حمدان عثمان أحمد إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف إلى مركز الفاروق الإسلامي - كندا - قارئًا.
5. الشيخ / مالك علي محمد أنس - القارئ بمحافظة المنيا إلى مركز مسجد الحياة التابع للجمعية الخيرية إيجبشيان كومينتي سنتر بمدينة إنتاريو - كندا.
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 101 ) إمامًا وقارئًا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز