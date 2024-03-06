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وزارة الأوقاف: إيفاد 3 أئمة وقارئين جُدد إلى دول إيطاليا واستراليا وكندا لإحياء ليالى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2024م إيفاد كلِّ من :

 

1. الشيخ/ أحمد محمد عبد الرؤوف عبد العال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام  للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا. 

2. الشيخ / جمال علي عبد الحميد محمد النقراشي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام  للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا.

3. الشيخ / عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ إلى جمعية شباب جيرانفيل  بمدينة سيدني - استراليا - إمامًا.

4. الشيخ / حمدان عثمان أحمد إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف إلى مركز الفاروق الإسلامي - كندا - قارئًا.

 

5. الشيخ / مالك علي محمد أنس - القارئ بمحافظة المنيا إلى مركز مسجد الحياة التابع للجمعية الخيرية إيجبشيان كومينتي سنتر بمدينة إنتاريو - كندا. 

 

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 101 ) إمامًا وقارئًا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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