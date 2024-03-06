شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إيفاد 3 أئمة وقارئين جُدد إلى دول إيطاليا واستراليا وكندا لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2024م إيفاد كلِّ من :

1. الشيخ/ أحمد محمد عبد الرؤوف عبد العال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا.

2. الشيخ / جمال علي عبد الحميد محمد النقراشي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا.

3. الشيخ / عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ إلى جمعية شباب جيرانفيل بمدينة سيدني - استراليا - إمامًا.

4. الشيخ / حمدان عثمان أحمد إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف إلى مركز الفاروق الإسلامي - كندا - قارئًا.

5. الشيخ / مالك علي محمد أنس - القارئ بمحافظة المنيا إلى مركز مسجد الحياة التابع للجمعية الخيرية إيجبشيان كومينتي سنتر بمدينة إنتاريو - كندا.

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 101 ) إمامًا وقارئًا.