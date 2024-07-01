الرواتب والكهرباء.. أحمد موسى يوجه رسائل للرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "لدينا الشجاعة بالشهادة الحقيقية لا نخشى إلا الله وشوفنا وضع البلد قبل 11 سنة ولسة هنشوف هتروح على فين".

وأَضاف: "سيادتك وعدت الشعب مع الحكومة الجديدة لابد أن يجد الشعب تغير حقيقي في ملف الكهرباء وملف الأسعار وملف الأجور ودخول المواطنين".

وأوضح أن الحكومة عليها تحديات هائلة والمتعلقة بحل مشكلات الناس، الكهرباء ثم الكهرباء ولدينا ثقة أنه كلما تحين أي فرصة لن تتأخر لتحسين ظروف الناس الاقتصادية وتحسين مرتباتهم ومعيشتهم وتخفيض الأسعار، هو ظرف صعب ولكن رايحين في هذه الخطة خلال الفترة القادمة.