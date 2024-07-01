حبس صاحب مقهى عثر بحوزته على 18 قطعة حشيش بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس صاحب مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لاتهامه بحيازة 18 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأمر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتلقى رئيس مباحث الشروق إخطارا من معاون المباحث والقوة المرافقة له من أمناء المباحث يفيد بضبط عامل صاحب مقهى وبحوزته علبة سجائر بداخلها 18 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.