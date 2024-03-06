شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف :لأول مرة 206 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي شهر رمضان هذا العام بمختلف دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ عدد الموفدين إلى ألمانيا وحدها (23) إمامًا وقارئًا ، إضافة إلى إيفاد عدد (23) إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل ، وعدد (16) إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا ، وعدد (11) إمامًا إلى دولة تنزانيا ، وعدد (11) إلى دولة فنزويلا ، وعدد (12) إلى دولة كندا ، وعدد (1) إلى دولة استراليا ، وعدد (6) إلى دولة بريطانيا ، وعدد (4) إلى دولة إيطاليا ، وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا ، وعدد (7) إلى دولة الإمارات ، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ / 2024م.
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