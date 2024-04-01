شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى والعاهل الأردنى يستعرضان حرس الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، قبل قليل، حرس الشرف، وسط مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى والسيدة قرينته فور وصولهما للعاصمة الأردنية عمان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى قد وصلا قبل قليل، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان فى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحرمه، بمطار عمان.

